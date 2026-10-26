Se vienen cinco días sin atención bancaria: ¿cuándo será y por qué?

Noviembre llegará con una situación excepcional para los clientes de los bancos de todo el país, ya que las sucursales permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial. La interrupción se producirá por la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida alcanzará también a todas las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires, por lo que se recomienda a los clientes anticipar los trámites que requieran atención personalizada.

¿Qué días estarán cerrados los bancos?

De acuerdo con el calendario establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no habrá atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, según el siguiente cronograma:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Día del Trabajador Bancario. Sábado 7 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

cierre habitual por fin de semana. Domingo 8 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

cierre habitual por fin de semana. Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado bancario establecido por el Banco Central para todo el país.

De esta manera, el jueves 5 de noviembre será el último día de atención habitual antes de los cinco días consecutivos de cierre.

¿Qué sucederá el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires?

Existe una particularidad para los bonaerenses, ya que el Gobierno nacional estableció el miércoles 11 de noviembre como feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la visita del Papa a la ciudad de Luján.

Sin embargo, hasta el momento esa jornada no figura expresamente como feriado bancario general en el calendario del Banco Central, por lo que será necesario verificar las comunicaciones de cada entidad financiera para conocer cómo se organizará la atención presencial en territorio bonaerense.

¿Funcionarán los cajeros automáticos y las transferencias?

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes podrán continuar utilizando cajeros automáticos, tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y home banking.

También podrán realizar consultas de saldos, pagos de servicios y transferencias electrónicas, aunque determinadas operaciones sujetas a procesamiento en días hábiles podrían experimentar demoras.

Por este motivo, se aconseja prever la disponibilidad de efectivo y resolver anticipadamente aquellas gestiones que deban realizarse por ventanilla.

Otro feriado bancario durante noviembre

El calendario oficial también contempla el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, por lo que tampoco habrá atención bancaria presencial durante esa jornada.

Así, noviembre será un mes con importantes modificaciones en el funcionamiento de las entidades financieras, especialmente durante su segunda semana, cuando millones de usuarios deberán organizar sus trámites ante la extensa interrupción de la atención al público.