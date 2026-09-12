Un pequeño pueblo bonaerense prepara dos días de fiesta rural con sabores de campo, artesanos y visitas guiadas

Algunas escapadas funcionan precisamente porque no prometen una multitud ni un gran recital, sino lo contrario: un pueblo chico, ritmo tranquilo y una experiencia ligada al campo. Eso es lo que intenta consolidar la Fiesta del Turismo Rural, una propuesta que vuelve a apostar por la identidad local como principal atractivo.

El evento mezcla sabores regionales, artesanos, talleres, recorridos y actividades familiares. En tiempos donde muchas localidades compiten por instalar su nombre en el calendario provincial, este tipo de celebraciones cumple un doble rol: atrae visitantes y al mismo tiempo pone en valor la vida cotidiana del pueblo.

La localidad que buscará mostrar ese perfil es San Francisco de Bellocq, en el partido de Tres Arroyos. Dentro del cluster de escapadas bonaerenses, la fiesta se ubica muy cerca de otras propuestas que también están llamando la atención, como la celebración de una histórica receta de campo en otro pueblo bonaerense.

La Fiesta del Turismo Rural en Bellocq será gratis y durará dos días

La 3ª Fiesta del Turismo Rural se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Predio La Estación, en San Francisco de Bellocq. La entrada será gratuita y la actividad comenzará desde la mañana en ambas jornadas.

La propuesta fue incluida en la agenda turística del distrito y también forma parte del calendario bonaerense. Su objetivo no es solamente entretener, sino mostrar que una localidad pequeña puede volverse destino cuando sabe cómo contar su propia identidad.

La propuesta busca mostrar la identidad rural del pueblo y su oferta de emprendedores.

Qué actividades tendrá el evento

La información oficial anticipa conferencias, talleres, visitas guiadas, espectáculos para toda la familia, paseo de artesanos y emprendedores, carros gastronómicos y stands institucionales. Ese conjunto le da un tono bastante diferente al de las fiestas centradas sólo en la comida o en los recitales.

Acá el visitante no sólo consume, también recorre, escucha y descubre. El turismo rural aparece como concepto, pero también como experiencia práctica: caminar el pueblo, conocer su historia, ver la vieja estación y mirar cómo emprendedores y productores locales se integran a la fiesta.

Visitas guiadas por la localidad.

por la localidad. Talleres y charlas vinculados al turismo rural.

vinculados al turismo rural. Paseo de artesanos y emprendedores .

. Carros gastronómicos y sabores regionales.

y sabores regionales. Espectáculos y actividades para toda la familia.

Por qué Bellocq puede crecer como escapada

San Francisco de Bellocq tiene una escala que juega a favor de este tipo de eventos. El visitante puede recorrer sin apuro, hablar con feriantes, participar de una actividad y al mismo tiempo sentir que está realmente dentro de una localidad rural, no sólo dentro de un predio armado para la ocasión.

Esa autenticidad puede transformarse en ventaja. El turismo de pueblos viene ganando interés porque ofrece algo que las grandes ciudades no dan: otra velocidad, otra estética y un vínculo más directo con la producción local y la comunidad.

Además, la fiesta cae en una fecha ideal para comenzar a mover escapadas de primavera, cuando muchas personas empiezan a buscar salidas cortas de fin de semana.

Qué conviene saber antes de viajar

Al tratarse de una localidad pequeña, conviene organizar el traslado con anticipación y, en caso de pensar en una estadía más larga, revisar opciones de alojamiento en la zona. También es buena idea llegar temprano si querés aprovechar visitas guiadas y recorridos.

El detalle oficial de la actividad puede consultarse en el sitio de Turismo de Tres Arroyos. Para quienes buscan una escapada rural con identidad y sin grandes multitudes, Bellocq aparece como una opción cada vez más interesante.