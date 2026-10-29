Octubre se despide entre sol, nubes y lluvias: así estará el tiempo hasta el domingo

Octubre comienza a despedirse con condiciones meteorológicas cambiantes en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves 29 se presenta con temperaturas moderadas, períodos de sol y nubosidad variable, aunque todavía persiste la posibilidad de lluvias y tormentas en diferentes sectores bonaerenses.

La primavera continúa mostrando su inestabilidad característica, con jornadas frescas, precipitaciones intermitentes y una recuperación gradual de las temperaturas hacia el fin de semana.

Cómo seguirá el tiempo hasta el domingo

Jueves 29 de octubre: Se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas agradables durante la tarde. En distintos sectores de la provincia podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas. Las máximas se ubicarán generalmente entre los 20 y 23 grados, con diferencias según la región.

Viernes 30 de octubre: Continuará la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en sectores del este bonaerense. También habrá mejoramientos temporarios y períodos de sol. Las temperaturas máximas rondarán los 22 a 24 grados.

Sábado 31 de octubre: El último día del mes presentará una mejora generalizada de las condiciones meteorológicas. Se espera cielo parcialmente nublado, períodos soleados y temperaturas primaverales, con máximas próximas a los 24 y 25 grados en diferentes zonas.

Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes comenzará con temperaturas templadas y nubosidad en aumento. Hacia el transcurso de la jornada podrían regresar los chaparrones a distintas regiones bonaerenses, especialmente durante la tarde. Las condiciones no serán iguales en toda la provincia.

Octubre llega a su fin y comienza la cuenta regresiva del año

Con noviembre a punto de comenzar, el año ingresa en su tramo final, mientras la primavera bonaerense sigue alternando días de sol, temperaturas agradables y episodios de inestabilidad.

Todo indica que el último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre estarán marcados por condiciones variables, con el sábado como la jornada más favorable para realizar actividades al aire libre.