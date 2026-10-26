Tragedia en la ruta 36: un hombre murió tras un violento choque frontal contra un camión

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este lunes 26 de octubre en la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 112, en jurisdicción de Vieytes, partido de Magdalena, dejó como saldo un hombre fallecido y otro trasladado a un centro de salud.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Peugeot 206 de color rojo y un camión Scania 114L, que circulaban en sentidos opuestos. Por circunstancias que se encuentran bajo investigación, el automóvil habría invadido el carril contrario y chocó frontalmente contra el transporte de carga.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Peugeot, un hombre de 44 años domiciliado en City Bell, perdió la vida en el lugar. El vehículo quedó completamente destruido sobre la banquina, mientras que el camión terminó fuera de la calzada, en un campo lindero.

Por su parte, el camionero, de 52 años y oriundo de Berisso, fue trasladado preventivamente en ambulancia tras manifestar dolores en el cuello, la espalda y uno de sus hombros, aunque inicialmente no presentaba lesiones visibles.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad vial, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito. Debido a la magnitud del accidente, la circulación permaneció parcialmente interrumpida, habilitándose el paso de vehículos de manera alternada por una sola mano.

La Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del choque. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, con actuaciones a cargo de la Policía de Magdalena.

El fatal episodio vuelve a poner de manifiesto las graves consecuencias que pueden tener los siniestros viales en las rutas bonaerenses.