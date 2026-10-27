Tragedia en quilmes: murió un bebé al que le cayó una palta en la cabeza

Un hecho tan inesperado como desgarrador conmociona a la ciudad bonaerense de Quilmes, donde un bebé de apenas 12 días de vida falleció luego de que una palta se desprendiera de un árbol y lo golpeara en la cabeza mientras permanecía en brazos de su madre.

La víctima, identificada como Lucas, sufrió graves lesiones que provocaron su muerte pese a los esfuerzos médicos por salvarlo.

Una tragedia frente a un jardín de infantes

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, frente al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento.

La madre había llegado al establecimiento para dejar a su otro hijo, de cinco años, cuando una palta de gran tamaño cayó desde uno de los árboles de la vereda e impactó directamente sobre la cabeza del recién nacido.

El pequeño sufrió múltiples fracturas de cráneo y hemorragias, por lo que fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Allí permaneció internado en estado crítico hasta que finalmente falleció el domingo.

La madre denunció que habían pedido podar los árboles

Tras conocerse la tragedia, la madre del bebé aseguró que existían reclamos anteriores por el estado de los árboles ubicados frente al establecimiento educativo.

Según explicó, tanto vecinos como integrantes de la comunidad escolar habían solicitado al Municipio tareas de poda y mantenimiento, debido al tamaño de los frutos y al peligro que podían representar para quienes circulaban por el lugar.

La mujer también sostuvo que algunos de esos reclamos se remontaban al año pasado y que, después del fallecimiento de su hijo, personal municipal acudió a realizar trabajos de poda.

La Justicia investiga posibles responsabilidades

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes y fue recaratulada como homicidio culposo.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de la historia clínica del bebé y la realización de la autopsia.

La investigación buscará establecer si existieron advertencias previas que no fueron atendidas y si hubo alguna responsabilidad vinculada con el mantenimiento de los árboles.

Mientras tanto, la muerte de Lucas genera una profunda conmoción y vuelve a poner en discusión la importancia del mantenimiento del arbolado urbano, especialmente en sectores donde diariamente circulan niños y familias.