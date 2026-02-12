Tensión en la Provincia: docentes y estatales bonaerenses rechazan nueva oferta

Si trabajás en el Estado bonaerense, esta semana es decisiva para tu bolsillo. La negociación paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios entró en una zona de turbulencia que amenaza no solo con licuar los sueldos frente a la inflación, sino también con poner en riesgo el comienzo del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.

Mientras los docentes y estatales de la administración central rechazaron de plano la última oferta, en las últimas horas trascendió un esquema de aumento diferenciado para la Policía que generó ruido en las mesas de negociación. Te contamos todo lo que tenés que saber hoy para entender cuánto vas a cobrar y qué puede pasar en las próximas 48 horas.

El rechazo unánime: “El 2% es insuficiente”

El conflicto se desató tras la última reunión paritaria, donde el Ministerio de Economía provincial, encabezado por Pablo López, ofreció un aumento del 2% sobre los salarios de enero. La respuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y de los estatales de la Ley 10.430 (ATE, UPCN) fue un “no” rotundo.

Los argumentos de los gremios son claros:

Pérdida real: Con una inflación de enero que rondó el 2,9%, el 2% ofrecido ni siquiera empata la suba de precios del mes, consolidando una pérdida de poder adquisitivo.

Con una inflación de enero que rondó el 2,9%, el 2% ofrecido ni siquiera empata la suba de precios del mes, consolidando una pérdida de poder adquisitivo. Sueldos bajos: Los salarios iniciales (especialmente en auxiliares y docentes recién iniciados) siguen muy cerca o por debajo de la línea de pobreza.

Los salarios iniciales (especialmente en auxiliares y docentes recién iniciados) siguen muy cerca o por debajo de la línea de pobreza. Sin cláusula gatillo: No hubo propuesta de actualización automática, lo que obliga a negociar mes a mes con el desgaste que eso implica.

Ver también: Paritarias en PBA: qué pasa con el aumento y el reclamo de bono para estatales bonaerenses en febrero

La negociación pasó a un cuarto intermedio y se espera que el Gobierno convoque a una nueva reunión de urgencia antes de este viernes 13, con el objetivo de cerrar un número que pueda entrar en la liquidación de los sueldos de febrero.

La polémica: ¿9% para la Policía?

Lo que terminó de caldear el ambiente fue la información que circula desde ayer sobre el aumento para las fuerzas de seguridad. Según fuentes cercanas a la cartera de Seguridad, la Policía Bonaerense recibiría un aumento del 9% escalonado:

7% en febrero (a cobrar en marzo).

(a cobrar en marzo). 2% en marzo (a cobrar en abril).

Este esquema, visiblemente superior a la oferta realizada a maestros y administrativos, pone una presión extra sobre Kicillof. Si hay plata para un 9% en Seguridad, los demás sectores no aceptarán cerrar por menos de la mitad.

Ver también: Paritarias Bonaerenses 2026: Escenario dividido y gremios estatales en pie de guerra

Salud y Justicia: cerraron, pero con bronca

No todos los sectores están en la misma situación. Algunos gremios decidieron aceptar la propuesta de enero (que ya se cobró a principios de febrero) para “asegurar” el dinero en el bolsillo, pero declararon la insuficiencia del monto.

Judiciales (AJB): Aceptaron en disconformidad un aumento que redondeó el 4,5% de bolsillo (sumando retroactivos y bonificaciones). Exigen reapertura inmediata.

Aceptaron un aumento que redondeó el (sumando retroactivos y bonificaciones). Exigen reapertura inmediata. Salud (CICOP): También acordaron un número similar (4,5%), priorizando no perder el cobro frente a la demora de la negociación, pero se mantienen en estado de alerta por las condiciones de los residentes y la falta de insumos.

Sector Situación Actual Reclamo / Oferta Docentes (FUDB) Rechazado Piden superar inflación + cláusula gatillo. Estatales (10.430) Rechazado Rechazaron el 2%. Piden equiparación salarial. Policía Anuncio Se habla de un 9% (7% Feb + 2% Mar). Judiciales Cerrado (Parcial) Aceptaron 4.5% en disconformidad. Piden reabrir.

La “billetera flaca”: el argumento oficial

Desde la Calle 6 en La Plata, el argumento para no mejorar la oferta es siempre el mismo: “No hay plata”. El gobernador Kicillof y el ministro López insisten en que la Provincia es víctima de un ahogo financiero por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei.

Según datos oficiales, la Provincia habría resignado unos $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias no automáticas (como el FONID para docentes, que Nación dejó de pagar). “Estamos haciendo malabares para pagar los sueldos en tiempo y forma”, repiten desde la gobernación, intentando bajar las expectativas de un aumento de dos dígitos.

¿Qué pasa ahora? Fechas clave

Si sos estatal, agendate esto:

Viernes 13/02 (Mañana): Es la fecha límite “ideal” para cerrar un acuerdo. Si la paritaria se estira a la semana que viene, es muy probable que los sueldos de febrero se liquiden sin aumento , y que cualquier mejora venga recién por planilla complementaria a mediados de marzo.

Es la fecha límite “ideal” para cerrar un acuerdo. Si la paritaria se estira a la semana que viene, es muy probable que los sueldos de febrero se liquiden , y que cualquier mejora venga recién por planilla complementaria a mediados de marzo. 2 de Marzo: Inicio de clases. Si no hay acuerdo salarial satisfactorio la próxima semana, el FUDB ya advirtió que el ciclo lectivo podría no arrancar.

En resumen: La pelota la tiene el Gobernador. Los gremios esperan un llamado en las próximas horas. Si la oferta no se acerca al 4-5% mensual o no iguala al menos lo que se rumorea para la Policía, febrero terminará con conflicto en la calle.