El Día de la Independencia se disfruta con temperaturas agradables: cómo seguirá el tiempo

Por Francisco Díaz
El día de la independencia se disfruta con temperaturas agradables: cómo seguirá el tiempo

Con numerosas celebraciones por el Día de la Independencia, en todo el país, este jueves 9 de julio se presenta con condiciones meteorológicas favorables en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes aprovechen el feriado para realizar actividades al aire libre o iniciar una escapada por el fin de semana largo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará con cielo entre parcialmente nublado y mayormente despejado, temperaturas frescas durante la mañana y un ambiente templado por la tarde. En buena parte del territorio bonaerense las mínimas oscilarán entre los 7 y 10°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16 a 18°C, con vientos leves del sector norte y noreste.

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No se esperan precipitaciones durante este jueves, lo que permitirá el normal desarrollo de los actos oficiales, desfiles y encuentros familiares organizados en distintas ciudades de la provincia.

¿Cómo seguirá el tiempo?

El viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y conformar un fin de semana extra largo para muchos argentinos, continuará con condiciones similares: ambiente fresco durante las primeras horas, temperaturas agradables por la tarde y nubosidad en aumento. Hacia el final del viernes y especialmente durante el sábado podrían registrarse algunas lluvias aisladas en sectores de la provincia, aunque sin fenómenos de importancia.

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De esta manera, quienes viajen durante el fin de semana largo encontrarán un panorama climático mayormente favorable, aunque será recomendable mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente para las jornadas del sábado y domingo.

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