Paritarias en PBA: qué pasa con el aumento y el reclamo de bono para estatales bonaerenses en febrero

Si sos docente, médico, policía o trabajás en la administración pública de la Provincia de Buenos Aires, febrero arranca con el bolsillo ajustado y las negociaciones al rojo vivo. Mientras en otras provincias se anuncian sumas fijas, en territorio bonaerense la discusión sigue centrada en los porcentajes y la recuperación del salario ante la inflación.

Te contamos todo lo que tenés que saber hoy, jueves 12 de febrero, sobre tu sueldo, la paritaria 2026 y la verdad sobre el bono que muchos están buscando.

La situación actual: ¿Hay bono o aumento en febrero?

Es la pregunta que más resuena en las oficinas y escuelas. A diferencia de lo que ocurrió en meses anteriores o en otras jurisdicciones, el Gobierno de Axel Kicillof no ha oficializado por decreto un “bono” o suma fija extraordinaria para cobrar en febrero 2026.

La estrategia de la Provincia se mantiene en la actualización del salario básico mediante paritarias mensuales o bimestrales. Esto significa que cualquier dinero extra que veas en tu recibo dependerá del resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo en este momento, y no de un bono por única vez.

Conflicto en puerta: el rechazo al 2%

La semana pasada, las mesas técnicas salariales vivieron momentos de tensión. Según trascendió de las reuniones con los gremios docentes (FUDB) y estatales (ATE, UPCN y Fegeppba), la oferta del Gobierno provincial fue de un aumento del 2% para febrero, una cifra que generó malestar inmediato.

La postura de los gremios: Tanto los docentes como los representantes de la Ley 10.430 rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente al costo de vida.

Tanto los docentes como los representantes de la Ley 10.430 por considerarla insuficiente frente al costo de vida. El reclamo: Exigen un porcentaje que no solo empate a la inflación de enero, sino que empiece a recuperar los puntos perdidos durante el cierre de 2025.

Esta falta de acuerdo deja en suspenso la liquidación final de los haberes de este mes, generando incertidumbre sobre cuánto se cobrará realmente los primeros días de marzo.

Qué se cobró en enero y cómo impacta ahora

Para entender tu recibo, tenés que recordar cómo cerró la paritaria hace apenas unas semanas. A fines de enero se terminó de cerrar el acuerdo correspondiente al inicio de 2026, que consistió en:

1% de aumento retroactivo a diciembre 2025.

2% de aumento sobre los salarios de enero.

En total, esto representó una mejora de bolsillo cercana al 4,5% para la mayoría de las categorías, que ya deberías haber visto reflejada en el cobro de principios de mes. Sin embargo, con la inflación de enero presionando, ese acuerdo ya quedó “viejo” y es por eso que la discusión de febrero es clave.

Docentes: un inicio de clases con interrogantes

El sector docente es el que mira con más preocupación el calendario. Con el ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, etc.) ha declarado el estado de alerta.

Si no se mejora la oferta del 2% en las próximas reuniones, el inicio de las clases podría verse condicionado por medidas de fuerza. Los gremios piden no solo salario, sino también:

Mejoras en infraestructura escolar.

Actualización de las asignaciones familiares.

Garantías para los comedores escolares.

Tabla de referencia: Últimos movimientos salariales

Para que tengas en claro dónde estamos parados, acá te dejamos un resumen de los últimos movimientos confirmados y en disputa:

Mes Estado Detalle del Acuerdo/Oferta Diciembre 2025 Cerrado Ajuste retroactivo del 1% (cobrado en feb). Enero 2026 Cerrado Aumento del 2% al básico. Febrero 2026 En Disputa Oferta del 2% rechazada. Se espera nueva propuesta.

¿Qué va a pasar en los próximos días?

La pelota está ahora del lado del Ejecutivo provincial. Se espera que el Ministerio de Trabajo convoque a una nueva audiencia paritaria antes del fin de semana o a más tardar el lunes próximo.

Si sos estatal, tenés que estar atento a dos claves:

Si la Provincia decide otorgar el aumento por decreto ante la falta de acuerdo (algo que Kicillof ha tratado de evitar para mantener el diálogo). Si finalmente aparece la figura de una suma fija o bono como “puente” para destrabar el conflicto sin comprometer tanto el presupuesto futuro, aunque por ahora no es la opción principal.

Por el momento, la recomendación es cuidar el bolsillo y esperar la confirmación oficial de los gremios, ya que todavía no está definida la grilla salarial que se cobrará el próximo mes.