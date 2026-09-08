Pisa 2025: solo 24% de los alumnos argentinos alcanza el nivel básico en matemática

La publicación de los resultados de PISA 2025 dejó este martes una nueva radiografía del aprendizaje de los adolescentes argentinos. Los números muestran dificultades en Matemática, Lectura y Ciencias y una brecha considerable respecto del promedio de los países de la OCDE.

Más de 11.000 estudiantes argentinos participaron de la evaluación internacional. La muestra representa a cientos de miles de adolescentes de 15 años y permite comparar su desempeño tanto con mediciones anteriores como con otros sistemas educativos.

El resultado se suma a otros indicadores que vienen mostrando dificultades persistentes de aprendizaje en la escuela argentina.

Qué resultados obtuvo Argentina en PISA 2025

Argentina obtuvo alrededor de 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Los tres resultados quedaron por debajo de las mediciones anteriores.

Área Argentina Alumnos con nivel básico o superior Matemática 367 puntos 24% Lectura 389 puntos 40% Ciencias 393 puntos 41%

El indicador especialmente preocupante aparece en Matemática: solamente 24% de los estudiantes alcanza al menos el nivel 2, considerado por PISA como una referencia mínima para resolver situaciones matemáticas habituales.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias.

Cómo queda Argentina frente al promedio de la OCDE

La diferencia es amplia. En los países de la OCDE, aproximadamente 65% de los estudiantes alcanza el nivel 2 o superior en Matemática. En Argentina lo consigue alrededor de uno de cada cuatro.

En Ciencias, 41% de los argentinos alcanza el nivel de referencia frente a 74% en la OCDE. En Lectura la relación es de 40% contra aproximadamente 69%.

Además, los estudiantes argentinos que llegan a los niveles de desempeño más altos representan una proporción muy reducida.

Cuántos alumnos argentinos participaron

La edición 2025 evaluó a 11.093 alumnos de 412 escuelas argentinas. La muestra representa aproximadamente a 609.000 jóvenes de 15 años.

PISA no evalúa contenidos de una materia exactamente como un examen escolar. Busca medir la capacidad para aplicar conocimientos a problemas, interpretar información y razonar frente a situaciones nuevas.

Los celulares y la inteligencia artificial también entraron en el análisis

Esta edición incorporó información particularmente interesante sobre hábitos digitales. El 55% de los estudiantes argentinos manifestó que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de Ciencias.

Al mismo tiempo, el 52% utiliza chatbots de inteligencia artificial para aprender al menos una vez por semana, una proporción superior al promedio de la OCDE.

Esto no significa que PISA haya establecido que el celular sea la causa directa de los bajos resultados argentinos. Los datos permiten observar hábitos y asociaciones, pero deben interpretarse con cautela.

Dónde consultar los resultados completos

La ficha oficial de Argentina puede consultarse directamente en la OCDE.

Los resultados vuelven a colocar el foco en un problema que atraviesa gobiernos y reformas educativas: tres de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años todavía no llegan al nivel básico esperado en Matemática.