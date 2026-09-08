Mirtha legrand sigue internada: cómo evoluciona y qué se sabe sobre su salud

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires mientras los médicos siguen de cerca la evolución de un cuadro respiratorio que generó una fuerte preocupación durante las últimas horas.

La noticia disparó las búsquedas por el estado de salud de la conductora, que tiene 99 años y continúa activa en televisión. Sin embargo, la información disponible hasta el momento transmite un escenario controlado y no hay indicaciones oficiales que permitan hablar de un agravamiento.

La conductora había celebrado sus 99 años en febrero pasado y mantiene una actividad pública poco habitual para su edad.

Por qué está internada Mirtha Legrand

Mirtha ingresó al Mater Dei por un cuadro respiratorio y bronquial que requirió controles y tratamiento médico.

Durante la internación se realizaron los estudios correspondientes para determinar la evolución del cuadro. La decisión de mantenerla en el sanatorio permite que los profesionales puedan seguirla de forma permanente y evaluar su respuesta al tratamiento.

Desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y señalaron que permanece acompañada y de buen ánimo.

La conductora permanece bajo seguimiento médico por un cuadro respiratorio.

Qué dijo la familia sobre su estado de salud

Las comunicaciones realizadas desde el entorno de la conductora describieron el cuadro como controlado. La familia pidió evitar versiones alarmistas y remarcaron que los médicos continúan realizando el seguimiento correspondiente.

Por tratarse de información médica, cualquier modificación relevante debería surgir de la familia, los representantes de Mirtha o una comunicación del centro asistencial. Las versiones que circulen por fuera de esos canales deben tomarse con cautela.

Qué pasará con el programa del sábado

La internación también abrió interrogantes sobre la emisión de su programa. Una de las posibilidades que comenzó a evaluarse es que Juana Viale ocupe su lugar si Mirtha no recibe el alta o los médicos recomiendan que continúe descansando.

La decisión dependerá de su evolución durante las próximas jornadas. No resulta prudente anticipar una fecha de regreso hasta que exista una confirmación médica y televisiva.

Cuándo podría conocerse un nuevo parte

Si no aparecen cambios importantes antes, se espera que durante el miércoles exista una nueva actualización sobre su evolución.

La información sobre la internación fue confirmada este martes por TN y otros medios nacionales en contacto con el entorno de la conductora.

Por ahora, el dato central es que Mirtha permanece internada y bajo tratamiento, pero su entorno describe la situación como controlada.