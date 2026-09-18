Auxiliares bonaerenses: septiembre vuelve a poner sobre la mesa un cambio esperado desde hace años

Para miles de auxiliares de escuelas bonaerenses, la discusión no pasa solamente por el próximo aumento. Hay una cuestión laboral que puede cambiar cómo se cubren cargos de porteros, peones de cocina y otros trabajadores del sector.

El tema había quedado formalmente anotado en la agenda paritaria de este año: el Gobierno provincial anunció una mesa técnica específica para avanzar hacia una nueva regulación. A más de un mes de la fecha prevista, la pregunta es qué cambió y qué norma sigue vigente.

La mesa técnica había sido fijada para agosto

En julio, durante la negociación de los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430, ATE informó que se conformaría una mesa técnica de auxiliares de la educación para el 6 de agosto.

El objetivo anunciado era avanzar hacia una nueva resolución para el sector. Ese punto apareció tanto en la comunicación gremial como dentro de la agenda laboral que acompañó el acuerdo salarial.

Sin embargo, al 18 de septiembre el sistema normativo bonaerense continúa mostrando como parte del marco vigente la Resolución Conjunta 293/2018, que rectificó y ordenó disposiciones de la Resolución 233/2018 sobre designación y funciones del personal de servicio auxiliar.

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Qué regula la normativa actual

El esquema vigente alcanza la cobertura de cargos vinculados con limpieza institucional y Servicio Alimentario Escolar, entre ellos porteros, cocineros y ayudantes de cocina.

La regulación establece procedimientos para la designación del personal, el uso de listados y distintas pautas para la cobertura de vacantes. Por eso, una eventual nueva resolución no sería un cambio meramente administrativo: podría modificar reglas concretas utilizadas para ingresar o cubrir cargos.

La base normativa puede consultarse en el Sistema de Información Normativa de la Provincia.

El salario de los auxiliares tuvo un tratamiento particular

La cuestión reglamentaria se discutió en paralelo con la paritaria. En julio, el acuerdo general para la Ley 10.430 estableció una suba del 5% para julio y otro 2% para agosto, calculados sobre los haberes de junio.

En el caso de los auxiliares de Educación, los gremios informaron además un 2% adicional en agosto. De esa manera, el incremento sectorial acordado para julio y agosto alcanzó el 9% sobre la base de junio.

Ese punto es importante porque evita mezclar dos discusiones diferentes: una cosa es el salario ya acordado y otra la revisión del reglamento de designaciones y funciones.

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Qué debería ocurrir para que haya un cambio efectivo

Para que las reglas vigentes dejen de aplicarse no alcanza con el anuncio de una mesa técnica o con un pedido gremial. Debe existir una nueva norma aprobada y publicada por la autoridad competente.

Hasta que eso suceda, la regulación actual continúa siendo la referencia para los procedimientos de designación y cobertura de cargos.

ATE había señalado en julio que la mesa técnica buscaría revisar el reglamento de auxiliares. Por eso, cualquier novedad oficial que surja ahora tendrá que mirarse en dos planos: si existe un acuerdo entre las partes y, sobre todo, si ese acuerdo termina convertido en una resolución efectiva.

Por qué septiembre vuelve a poner el tema sobre la mesa

El último entendimiento paritario dejó definida una reapertura de la discusión salarial para septiembre. Esa nueva instancia vuelve a concentrar la atención sobre los auxiliares porque el sector mantiene pendientes tanto cuestiones de ingresos como temas laborales específicos.

Para porteros y personal de cocina, el dato central hoy es que no hay que confundir expectativa con cambio confirmado: la mesa técnica fue anunciada, pero la normativa de 2018 sigue siendo la referencia publicada. El próximo paso será ver si la negociación de septiembre trae una resolución nueva y desde cuándo comenzaría a aplicarse.