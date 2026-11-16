Con los primeros días de calor fuerte, muchas familias empiezan a mirar el patio y a hacer cuentas: ¿conviene volver a armar la pileta de lona de otros años o comprar una nueva para el verano 2026-2027? La respuesta depende del espacio disponible, la cantidad de personas que la usarán y algunos gastos que suelen quedar fuera del precio exhibido.

Las piletas desmontables se convirtieron en una opción para quienes no quieren afrontar una obra ni inmovilizar un sector de su casa durante todo el año. Sin embargo, los tamaños y las capacidades varían mucho: un modelo pequeño para refrescarse no requiere el mismo lugar, agua o mantenimiento que uno de grandes dimensiones.

Un relevamiento de precios online consultados este lunes 16 de noviembre de 2026 permite establecer referencias concretas antes de decidir la compra. Las ofertas pueden modificarse según stock, sucursal y medio de pago, por lo que conviene comprobar el valor final del carrito antes de cerrar la operación.

Cuánto cuesta una pileta de lona en noviembre de 2026

Tomamos como referencia los valores publicados en el catálogo online de Easy Argentina para diferentes modelos Pelopincho. Se trata de precios de oferta observados, no de una tarifa regulada ni de un promedio representativo de todos los comercios. La comparación sirve para dimensionar cuánto cambia el gasto al aumentar la capacidad.

Modelo de referencia Capacidad Medidas aproximadas Precio publicado Pelopincho 1020 1.000 litros 1,85 × 1,45 m $115.500 Pelopincho 1043 2.800 litros 2,70 × 1,60 m $205.200 Pelopincho 1055 4.500 litros 3,00 × 2,00 m $313.600 Pelopincho 1076 8.000 litros 4,45 × 2,25 m $496.300

Fuente: catálogo público de Pelopincho en Easy, consultado el 16/11/2026. Valores orientativos correspondientes a promociones online; pueden cambiar sin aviso y no incluyen envío, instalación ni agua.

Entre el modelo de 1.000 litros y el de 8.000 hay una diferencia de $380.800 en los precios relevados. Pero elegir solo por capacidad puede llevar a gastar de más: una pileta grande necesita una base firme, mayor disponibilidad de agua y un sistema de mantenimiento acorde al uso.

Los gastos extra que pueden cambiar el presupuesto

La pileta es apenas una parte del costo inicial. Antes de comprar, revisá qué incluye exactamente la caja: estructura, caños, accesorios de armado, conexiones para filtro y kit de reparación no son lo mismo que una bomba filtrante o una cubierta protectora.

En el mismo relevamiento se ofrecían cubiertas para piletas de lona desde aproximadamente $28.041 para el modelo 1020, $39.091 para el 1043 y $50.991 para el 1055. Para el modelo 1076 aparecía una cubierta a $79.041. Son precios promocionales de productos adicionales: no corresponde sumarlos como si fueran obligatorios, porque las necesidades varían.

También pueden añadirse una base o lona protectora, productos de limpieza, un filtro, un recogehojas y los eventuales costos de envío. Comparar dos piletas de igual capacidad sin revisar los accesorios incluidos puede resultar engañoso.

El gasto de llenado depende de la tarifa local y de si el hogar usa red de agua, pozo u otro sistema. No existe un precio único para toda la provincia de Buenos Aires: para estimarlo hay que consultar el cuadro tarifario del prestador y tener en cuenta el consumo facturado.

Qué tamaño conviene para un patio pequeño o mediano

Una pileta de 1.000 litros puede ser suficiente para refrescarse, pero no ofrece el espacio de circulación de una de 4.500 u 8.000 litros. Antes de elegir, medí el largo y ancho útiles del terreno y dejá margen para entrar, salir y circular con seguridad alrededor de la estructura.

La base debe estar nivelada y preparada para soportar el peso. Recordá que cada litro de agua pesa aproximadamente un kilogramo: una pileta con 4.500 litros contiene unas 4,5 toneladas de agua, sin contar estructura y personas. Nunca supongas que un balcón, una terraza o una losa soportará ese peso sin una evaluación profesional.

Para un patio de césped, revisá que no haya piedras, raíces, desniveles ni elementos cortantes debajo de la lona. Una protección de piso puede prevenir pinchaduras, pero no resuelve un terreno mal nivelado.

Cuánto cuesta mantenerla durante todo el verano

El costo final también depende de la frecuencia con la que debas renovar el agua y de si contás con un filtrado apropiado. En lugar de vaciar toda la pileta cada pocos días, algunas familias utilizan productos específicos y filtros, siguiendo indicaciones de seguridad y dosificación del fabricante.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener adecuadamente tratada el agua de las piletas —también las de lona— y evitar que se transformen en depósitos de agua estancada cuando dejan de usarse. Además, aconseja supervisión adulta permanente de los chicos y medidas para impedir el acceso cuando no hay vigilancia.

Si vas a usarla varios meses, conviene calcular el gasto completo y no únicamente el precio de compra. Podés ampliar esa cuenta en la guía de INFOZONA sobre cuánto cuesta mantener una pileta durante el verano.

El dato para elegir antes de comprar

Para familias que buscan una alternativa económica a una pileta de obra, el relevamiento muestra opciones desde el rango de los $115.500, mientras que los modelos de mayor capacidad se aproximan a los $500.000 en la tienda analizada. La conveniencia no depende solo de lo que cuesta la lona: capacidad, terreno, seguridad, mantenimiento y accesorios son los factores que terminan definiendo la inversión.

Revisá el modelo exacto, la disponibilidad, la medida de la estructura y el precio actualizado antes de pagar. Las referencias publicadas corresponden al 16 de noviembre de 2026 y pueden cambiar durante la temporada.