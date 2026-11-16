Una inversión energética de gran escala volvió a poner al centro de la provincia de Buenos Aires en la agenda productiva nacional. El Gobierno oficializó una decisión que modifica el encuadre fiscal y regulatorio de un proyecto eólico que ya venía desarrollándose en el partido de Olavarría.

La novedad, publicada este lunes 16 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial, no debe confundirse con el anuncio inicial de la obra. El emprendimiento había sido presentado anteriormente y su construcción comenzó antes de esta resolución. El paso confirmado ahora es su aprobación formal dentro de un régimen de incentivos previsto para grandes inversiones.

El alcance va más allá de Olavarría: la energía del parque estará vinculada al abastecimiento de una planta siderúrgica situada en otra importante ciudad industrial bonaerense.

Qué aprobó el Gobierno para el parque eólico de Olavarría

Mediante la Resolución 1983/2026, el Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el plan de inversión de Vientos La Rinconada S.A.U., empresa titular del proyecto Parque Eólico La Rinconada.

La iniciativa está ubicada aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Olavarría y contempla una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW). La declaración de inversiones incluida en el expediente alcanza los US$230.754.206, es decir, algo más de 230 millones de dólares.

De ese monto, la resolución identifica US$218.287.463 como inversiones en activos computables para el régimen. Se trata de un concepto técnico relevante: no todo el presupuesto total del proyecto se considera automáticamente inversión computable a efectos del RIGI.

Para qué se utilizará la energía generada

La documentación oficial establece que el objetivo principal es abastecer el proceso productivo de Siderca, empresa siderúrgica localizada en Campana, provincia de Buenos Aires, perteneciente al grupo industrial que opera el emprendimiento.

La conexión con el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica se realizará por la nueva Estación Transformadora La China, operada por TRANSBA, situada en un predio lindero al del proyecto. Además, CAMMESA le asignó una prioridad de despacho de 91,5 MW, cifra que no debe confundirse con los 94,5 MW de potencia instalada total.

La Rinconada forma parte del esquema de abastecimiento renovable para la actividad industrial. Su destino declarado es la demanda energética local de Siderca, no un proyecto destinado principalmente a exportar electricidad. Por eso, según la resolución, el vehículo titular no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas por exportaciones contemplado en el RIGI.

Qué significa la aprobación al RIGI y qué falta cumplir

El RIGI fue establecido por la Ley 27.742 y otorga, bajo condiciones y controles, incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios a proyectos que reúnen los requisitos. La adhesión no equivale a una transferencia del monto de inversión desde el Estado: los US$230,75 millones son el presupuesto declarado por la empresa para el emprendimiento.

La resolución fija como fecha de adhesión al régimen el 23 de octubre de 2026, aunque la aprobación se conoció públicamente este lunes. También establece obligaciones para acreditar el avance de la inversión y encomienda a la Secretaría de Energía tareas de fiscalización y control.

En los considerandos se detalla un cronograma de US$110.630.000 en activos computables durante el primer año y US$1.430.000 durante el segundo. La documentación también consigna el 31 de marzo de 2027 como fecha límite vinculada al cumplimiento de la inversión mínima comprometida.

Estos plazos corresponden al esquema normativo de adhesión y cumplimiento del régimen. No son, por sí solos, una fecha oficial confirmada de puesta en funcionamiento comercial del parque.

La importancia para Olavarría y el sector industrial bonaerense

El proyecto consolida una relación entre la producción energética del interior provincial y la industria de Campana. Desde el punto de vista económico, la generación renovable destinada a grandes establecimientos industriales puede disminuir su dependencia de otras fuentes de suministro, aunque los resultados efectivos deberán medirse una vez que el parque esté operativo.

La empresa había informado anteriormente que La Rinconada contempla 21 aerogeneradores y que sus obras podían involucrar a proveedores y trabajadores locales. INFOZONA publicó en junio de 2025 una nota sobre el inicio del proyecto y su impacto previsto en el empleo. Ese antecedente permite entender por qué la noticia actual no es que recién comienza la construcción, sino la aprobación de su incorporación al régimen nacional.

La resolución del Ministerio de Economía no ofrece, por sí misma, un nuevo recuento de empleos efectivamente incorporados, un porcentaje actualizado de avance físico ni una fecha definitiva de inauguración. Esos aspectos deberán verificarse por separado en comunicaciones posteriores de los responsables de la obra.

Dónde consultar la resolución oficial

La aprobación fue publicada en el Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2026, bajo la denominación Resolución 1983/2026 del Ministerio de Economía. Allí figuran el monto declarado, la ubicación, la potencia, la finalidad industrial del proyecto y las condiciones legales de adhesión.

La novedad representa un avance administrativo y económico concreto para La Rinconada, aunque el cronograma técnico y la ejecución restante de las obras siguen siendo asuntos diferentes de la decisión publicada este lunes.