Cuánto cuesta mantener una pileta durante el verano: todos los gastos de 2026

Cuando una familia calcula cuánto necesita para tener una pileta en casa, es habitual concentrarse en la compra o la construcción. Sin embargo, el presupuesto no termina cuando se llena por primera vez: durante los meses de calor hay que cuidar el agua, hacer funcionar el sistema de filtrado y realizar limpiezas periódicas.

El gasto depende del tamaño de la pileta, de cuántas personas la usan, de las horas de sol, del equipo de filtración y de si el propietario realiza las tareas o contrata un servicio. En una misma ciudad pueden existir diferencias considerables entre los presupuestos.

INFOZONA relevó referencias de noviembre de 2026 y precios publicados de productos para entender qué conviene comprar, cuánto puede cobrar un piletero y cuáles son los costos que suelen olvidarse.

Cuánto cuesta mantener una pileta por mes en 2026

Un relevamiento de la plataforma Vistobra para noviembre de 2026 sitúa los productos químicos mensuales en un rango aproximado de $18.000 a $54.000, mientras que el mantenimiento mensual de piletero, solo por mano de obra, aparece entre $54.000 y $125.000.

Si ambos conceptos se contratan por separado, la suma orientativa va de $72.000 a $179.000 mensuales, antes de considerar electricidad, agua, reparaciones y consumos excepcionales. No es una tarifa fija: si el servicio de mantenimiento ya incluye los productos, no hay que sumarlos de nuevo.

Servicio o insumo Referencia en pesos Aclaración Productos químicos del mes $18.000–$54.000 Cloro, alguicida y clarificador; estimación Piletero mensual $54.000–$125.000 Solo mano de obra según servicio contratado Limpieza profesional puntual $54.000–$110.000 Por visita, no por mes Productos + piletero $72.000–$179.000 Suma de rangos, sin agua ni energía

La referencia procede de Vistobra, tarifas orientativas de piletas de noviembre de 2026. El tamaño de la pileta y el alcance del servicio deben confirmarse antes de contratar. Una limpieza excepcional por agua verde puede costar más que el mantenimiento habitual.

Cuánto cuestan el cloro, el alguicida y el clarificador

En comercios argentinos se observan diferencias según marca, concentración y envase. Como ejemplos publicados en la tienda especializada Aquachlor, se encuentran cloro técnico granulado por kilo alrededor de $11.043, alguicida de mantenimiento de un litro cerca de $10.000 y clarificador de un litro aproximadamente a $8.500. Son precios de productos y no significan que haya que consumir un envase completo de cada uno por mes.

La cantidad necesaria se define por la ficha del fabricante, los litros de agua y los resultados de medición. Usar más producto del indicado no asegura un mejor resultado y puede volver el agua inadecuada para bañarse.

Cuánto cobra un piletero por semana y por mes

Un servicio profesional puede ocuparse del barrido del fondo, la limpieza de bordes y canastos, el control del agua y la verificación de filtros y bomba. El precio varía según la cantidad de visitas, la distancia del domicilio y si el trabajador aporta los productos.

Para comparar propuestas, pedí que el presupuesto aclare cuántas visitas mensuales incluye y qué tareas realiza cada vez. Una tarifa económica con una única visita no equivale a otra que contempla un seguimiento semanal.

También conviene preguntar si los costos de traslado están incluidos y qué ocurre si el agua necesita un tratamiento correctivo especial. La limpieza de una pileta que estuvo abandonada varios meses no se cotiza necesariamente como un mantenimiento regular.

El gasto de electricidad de la bomba y el filtro

El sistema de filtración representa otro consumo. Para calcularlo hay que conocer la potencia eléctrica efectiva de la bomba, las horas diarias de uso y el precio del kilovatio hora que aparece en la factura. No hay un valor mensual único para toda la Argentina.

Un ejemplo ilustrativo: si una bomba consume 0,75 kW y funciona seis horas por día durante 30 días, utilizará unos 135 kWh al mes (0,75 × 6 × 30). Esa cifra describe energía consumida; el costo en pesos dependerá del cuadro tarifario aplicable, los impuestos y los cargos de la boleta.

La cantidad de horas de filtración adecuada debe decidirse según la bomba, el volumen de la pileta, el filtro y la intensidad de uso, no únicamente con ese ejemplo matemático. La limpieza frecuente de canastos y la revisión del filtro ayudan a sostener el funcionamiento del sistema.

Cuánta agua necesita una pileta y cuánto sale reponerla

Una pileta rectangular de 6 metros de largo por 3 de ancho y una profundidad media de 1,40 metros puede contener aproximadamente 25.200 litros. Ese volumen no es lo que necesariamente hay que reponer cada mes: durante el verano las pérdidas normales dependen de evaporación, salpicaduras, lavado de filtro y uso.

En algunas zonas la tarifa del servicio de agua es fija y en otras puede tener componentes medidos o condiciones especiales. Por eso, antes de calcular un monto para llenar la pileta, hay que consultar a la empresa prestadora o la normativa municipal.

Qué tareas se pueden hacer sin contratar un servicio

Retirar hojas e insectos: usar un recogehojas para que no se acumulen en el agua.

usar un recogehojas para que no se acumulen en el agua. Vaciar canastos: evitar obstrucciones en el sistema de filtrado.

evitar obstrucciones en el sistema de filtrado. Controlar parámetros: medir el agua con el kit correspondiente y seguir las instrucciones de los productos.

medir el agua con el kit correspondiente y seguir las instrucciones de los productos. Limpiar el fondo: pasar el limpiafondos de acuerdo con el sistema disponible.

pasar el limpiafondos de acuerdo con el sistema disponible. Revisar pérdidas: observar cañerías, uniones y niveles de agua fuera de lo habitual.

Nunca mezcles productos químicos entre sí ni los combines en un mismo recipiente. Deben mantenerse identificados, cerrados y fuera del alcance de chicos y animales. Si no tenés experiencia con el tratamiento del agua, conviene consultar a un especialista.

Cómo gastar menos durante toda la temporada

Una cubierta apropiada puede reducir la entrada de hojas y la evaporación, mientras que controlar con frecuencia la calidad del agua ayuda a evitar tratamientos correctivos costosos. Mantener el filtro en condiciones y elegir productos aptos para el material de la pileta también evita problemas.

Para quienes todavía están analizando la instalación, el gasto mensual debería sumarse al presupuesto inicial. Ver también: Cuánto cuesta instalar una pileta de fibra en Argentina: precios y gastos 2026.

La comparación más útil no es entre el precio de dos envases de cloro, sino entre cuánto cuesta sostener el agua en condiciones durante todo el verano con mantenimiento propio o con un servicio contratado.