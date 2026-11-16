La provincia de Buenos Aires presentó este lunes un nuevo paquete de financiamiento destinado a conectar el trabajo de universidades y equipos de investigación con necesidades concretas de empresas, municipios y organismos públicos. La iniciativa reúne proyectos tecnológicos y de ciencias sociales, con participación de instituciones de distintas regiones bonaerenses.

El anuncio tuvo lugar en La Plata y representa una apuesta de alcance provincial. Pero conviene distinguir el total de fondos informado de una convocatoria abierta para cualquier persona: la comunicación oficial identifica líneas, proyectos y actores involucrados, sin establecer en ese anuncio un formulario universal de inscripción para vecinos.

La presentación también revela la dimensión de la red convocada: más de mil integrantes del sistema científico, universidades y pequeñas empresas que buscan trasladar conocimiento a soluciones productivas y sociales.

Cuánto dinero destinará la Provincia y cuántos proyectos incluye

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron el 16 de noviembre de 2026 una inversión de $3.800 millones para 108 proyectos de investigación científica, tecnológica y social.

El esquema se organiza en dos herramientas diferentes: la quinta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y la primera edición del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS).

El primer fondo trabaja sobre necesidades de desarrollo e innovación de actores productivos y territoriales, mientras que el segundo incorpora abordajes vinculados con problemas sociales, gestión pública y desarrollo local.

Cómo se distribuyen los 108 proyectos

Programa Proyectos Orientación FITBA 76 Innovación tecnológica y respuestas al sector productivo FONICS 32 Ciencias sociales y humanidades aplicadas a problemas públicos y territoriales Total 108 Iniciativas científicas y tecnológicas con alcance provincial

La información oficial establece que los 76 proyectos del FITBA tendrán financiamiento canalizado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y estarán destinados a iniciativas vinculadas con pymes, cooperativas, municipios, organismos públicos y centros de servicios tecnológicos universitarios.

Para el FONICS, la primera edición apunta a 32 proyectos de ciencias sociales y humanas con aplicaciones sobre el sistema productivo, la gestión del Estado y el desarrollo territorial.

Los montos globales no deben dividirse mecánicamente por 108 para presentar un supuesto subsidio igual para todos: el anuncio no indica que cada iniciativa reciba una suma idéntica.

Qué universidades, empresas y municipios participan

Durante la presentación, el gobernador aseguró que el esquema reúne alrededor de 30 universidades, más de 50 pymes y distintos niveles del Estado. También mencionó la participación de mil investigadores en el conjunto de iniciativas.

El objetivo anunciado es que los equipos científicos trabajen sobre demandas reales del territorio, en lugar de producir conocimiento desvinculado de las necesidades de usuarios, empresas o administraciones. Entre las posibles aplicaciones del financiamiento están los servicios tecnológicos y el desarrollo de nuevos productos, aunque la gacetilla consultada no describe uno por uno los 108 proyectos ni adjudica una inversión individual a cada empresa.

Por eso, una empresa o municipio interesado en participar en próximas líneas de financiamiento debe verificar las bases específicas del programa y su calendario antes de asumir que existe una inscripción abierta en este momento.

Por qué es importante para el interior bonaerense

El anuncio no se limita a universidades de la capital provincial. La participación de municipios y pymes crea oportunidades de articulación para distritos del interior que necesitan asistencia técnica, modernización de procesos, mejora productiva o estudios aplicados a problemas locales.

En ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría o La Plata existen universidades e instituciones capaces de vincularse con el sector privado y los gobiernos locales. Esto no significa que todos esos distritos hayan recibido un proyecto específico dentro de los 108: las adjudicaciones concretas deben comprobarse en la documentación de los programas.

El FITBA nació en 2021, de acuerdo con el Gobierno bonaerense, y esta edición se presenta como una continuidad de la política de vinculación tecnológica. FONICS incorpora un capítulo nuevo para disciplinas sociales y humanísticas, con la intención de extender ese enfoque a otros problemas públicos.

Qué se sabe y qué falta conocer

La comunicación oficial confirma tres datos centrales: $3.800 millones de inversión, 108 proyectos y dos fondos de financiamiento. En cambio, no informa en la gacetilla un calendario de desembolsos por municipio ni una nómina completa de beneficiarios con importes individuales.

Quienes quieran seguir el avance de la iniciativa pueden consultar la comunicación del Gobierno bonaerense del 16 de noviembre y las futuras publicaciones oficiales de los fondos FITBA y FONICS. El impacto real dependerá del desarrollo y los resultados de los proyectos durante su ejecución.