Una disposición publicada este lunes en el Boletín Oficial puso bajo la lupa la distribución de medicamentos y productos médicos desde un establecimiento de Villa Adelina, en el norte del conurbano bonaerense. La medida alcanza las operaciones hacia otras jurisdicciones del país y abrió un procedimiento administrativo sobre la firma involucrada.

El caso surgió a partir de una denuncia recibida por la autoridad sanitaria nacional. Durante la investigación se cruzaron datos de habilitaciones y documentación comercial con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

La distinción central es importante: no se trata de una prohibición general de todos los medicamentos de una marca ni de una orden dirigida a los pacientes para suspender tratamientos. El alcance oficial está vinculado a la autorización para comercializar entre provincias.

Qué dispuso ANMAT y cuál es la empresa alcanzada

La Disposición 7338/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), difundida en el Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2026, prohibió a KINFARMA S.A. comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires hasta que obtenga las habilitaciones nacionales correspondientes.

La firma está radicada en Bernardo Ader 3620, Parque Industrial Ader, depósito 16, Villa Adelina. El texto identifica a esa empresa en concreto; no implica que la prohibición alcance a todas las farmacias o distribuidoras del mismo parque industrial ni a los comercios de esa localidad.

La medida también instruye un sumario sanitario a la empresa y a quien ejerce su dirección técnica por presuntos incumplimientos normativos. Un sumario es una investigación administrativa y no debe presentarse como una sentencia judicial ni como una sanción económica ya determinada.

Qué hallaron los organismos durante la investigación

Según los considerandos de la disposición, el organismo nacional recibió una denuncia sobre la operatoria del establecimiento. A partir de allí pidió información a la cartera sanitaria bonaerense, que confirmó que KINFARMA contaba con una habilitación provincial vigente desde septiembre de 2024.

Sin embargo, una habilitación provincial no reemplaza automáticamente la autorización nacional para trasladar y comercializar determinados productos en distintas jurisdicciones. Esa diferencia fue el punto central del expediente.

Durante una inspección provincial se revisaron remitos y facturas correspondientes a ventas de productos médicos y medicamentos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales tanto dentro como fuera del territorio bonaerense.

Posteriormente, las áreas técnicas de ANMAT informaron que no constaba habilitación nacional de la empresa para los rubros y operaciones interjurisdiccionales examinados. En consecuencia, recomendaron limitar esa comercialización mientras no se regularizara la situación.

Qué significa la prohibición para farmacias, obras sociales y pacientes

La resolución está dirigida específicamente a la empresa distribuidora y a las operaciones alcanzadas. En términos prácticos, impide que esa firma realice la comercialización indicada hacia otras provincias sin contar con las autorizaciones pertinentes.

Para farmacias, prestadores de internación domiciliaria y obras sociales que reciben mercadería de distribuidores, la información refuerza la necesidad de comprobar la documentación comercial y las habilitaciones de sus proveedores.

Para el público, corresponde hacer una aclaración: ANMAT no publicó en esta disposición una lista de lotes defectuosos, ni dispuso retirar de los hogares un medicamento determinado. La ausencia de habilitación para tránsito interjurisdiccional no debe confundirse con una confirmación de contaminación, falsificación o falla de calidad de productos concretos.

Si una persona tiene dudas sobre un medicamento que utiliza, debe verificar su procedencia con la farmacia o profesional sanitario que lo suministró. No es adecuado interrumpir por cuenta propia un tratamiento indicado solamente por haber leído esta medida sobre una distribuidora.

Qué puede pasar después de la decisión oficial

La prohibición establecida por el artículo primero seguirá vigente hasta que KINFARMA obtenga la habilitación nacional necesaria para las actividades mencionadas. El artículo segundo dispone la apertura del sumario, mientras que la propia normativa prevé vías administrativas y judiciales de impugnación para la firma.

La disposición indica que se dará comunicación a organismos nacionales y a las autoridades sanitarias provinciales para los efectos correspondientes. No fija una fecha de levantamiento de la restricción ni anticipa el resultado del sumario.

La fuente primaria es el texto completo de la Disposición 7338/2026 en el Boletín Oficial. La decisión fue publicada este lunes, aunque el acto administrativo está fechado el 11 de noviembre.