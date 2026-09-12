Un pequeño pueblo bonaerense cumple 117 años y lo festeja con desfile, feria y baile popular

En el noroeste bonaerense, un festejo comunitario se prepara para reunir a vecinos y visitantes con una fórmula que suele funcionar muy bien: acto oficial, desfile, feria y espectáculos para toda la familia. Esta vez, la excusa es especial: un pueblo de la Provincia celebrará 117 años de historia.

La cita será este domingo 13 de septiembre en la Plaza San Martín de Baigorrita, partido de General Viamonte. El cronograma anunciado combina momentos protocolares con una parte mucho más festiva, pensada para que la jornada no quede sólo en el homenaje formal.

Para quienes están buscando salidas de cercanía, también aparece otra opción fuerte en el mapa bonaerense: Barrientos abrirá sus estancias con almuerzo criollo, feria y música gratis.

Un pequeño pueblo bonaerense cumple 117 años y lo festeja este domingo

Baigorrita celebrará su aniversario con una jornada abierta a la comunidad. Según informó la Municipalidad de General Viamonte, las actividades comenzarán a las 10:00 con el acto oficial, seguirán a las 12:00 con el desfile institucional y desde las 14:00 habrá espectáculos artísticos.

Lugar: Plaza San Martín, Baigorrita

Plaza San Martín, Baigorrita Día: domingo 13 de septiembre

domingo 13 de septiembre Inicio: 10:00

10:00 Entrada: gratuita

El formato deja ver con claridad que no se tratará de un acto breve y nada más. La organización buscó darle continuidad a lo largo del día para convertirlo en un verdadero encuentro popular.

Qué artistas y propuestas habrá durante la fiesta

Desde las 14:00, el escenario sumará música, danza y distintas expresiones culturales. Entre los nombres anunciados aparecen Wasu, banda de cumbia, además de las agrupaciones folclóricas La Centenaria, Llankirai y Kumpay.

También fueron confirmados Hugo Geravi con sus recitados, el cantor de folclore Francesco Pascuale y las propuestas de danza urbana de Delfina Moreyra y Lázaro García.

Horario Actividad 10:00 Acto oficial 12:00 Desfile institucional 14:00 en adelante Espectáculos artísticos y culturales

Esa grilla le da a la celebración un perfil amplio: hay tradición, música popular, folklore y actividades para pasar la tarde. Es decir, bastante más que un simple aniversario institucional.

Por qué este tipo de fiestas suele atraer cada vez más gente

Los aniversarios de pueblos y localidades tienen una ventaja clara: mezclan identidad local con un plan accesible para quien llega de afuera. No hace falta conocer demasiado la zona para disfrutar la experiencia, porque el atractivo está justamente en esa mezcla de comunidad, plaza, feria y escenario.

En muchos casos, además, estos encuentros se convierten en una oportunidad para redescubrir pueblos bonaerenses que normalmente quedan fuera del radar de las escapadas más promocionadas.

Para los visitantes, este tipo de celebraciones permite asomarse a la vida cotidiana de un pueblo bonaerense en uno de sus días más intensos del año. No sólo se va a ver un espectáculo; también se entra en contacto con la escala local, con la plaza como punto de encuentro y con una dinámica comunitaria que todavía conserva mucha fuerza.

Una jornada pensada para disfrutar en familia

El acto y el desfile aportarán el componente institucional y simbólico del aniversario, pero el corazón popular del encuentro se sentirá más fuerte desde el mediodía y, sobre todo, durante la tarde.

Ahí es donde aparecerá el costado más convocante: la posibilidad de caminar la plaza, encontrarse con vecinos, disfrutar de la feria y quedarse a ver los espectáculos.

Ese clima de cercanía es justamente lo que explica por qué estos festejos suelen dejar una huella especial en quienes participan. No hay grandes artificios: el atractivo está en la identidad del lugar, en el ritmo de la plaza y en la posibilidad de compartir un domingo distinto.

Con entrada gratuita, agenda extendida y una celebración que mezcla raíces y fiesta, Baigorrita tiene todo para vivir uno de esos domingos que dejan al pueblo en movimiento desde temprano hasta la tarde.