Presupuesto 2027: así se redistribuirán los 549 mil cargos en la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un total de 549.369 cargos, lo que representa un modesto incremento global de apenas 500 puestos respecto de 2026.

Sin embargo, detrás de ese número casi estático se esconde una intensa reestructuración interna. Mientras algunas dependencias sufrirán recortes de personal, otras sumarán cientos de puestos en áreas clave de la administración bonaerense.

A continuación, analizamos los cuatro ejes centrales que explican cómo se redistribuirán los recursos humanos y los cargos estatales en el territorio bonaerense a partir de 2027.

Educación, Seguridad y Salud concentrarán más del 75% de los cargos

Las áreas sociales y de seguridad continuarán absorbiendo la mayor parte de la estructura estatal. En conjunto, Educación, Seguridad y Salud sumarán 415.310 puestos, lo que representa el 75,6% de toda la dotación de la Provincia.

La Dirección General de Cultura y Educación se mantiene como el organismo más numeroso con 245.812 cargos (alrededor del 45% del total bonaerense). Por su parte, Seguridad contará con 108.185 puestos y Salud alcanzará los 61.313 cargos.

Aunque la cantidad global en Educación no varía respecto a 2026, internamente habrá 87 puestos más en la planta permanente y una reducción equivalente en la planta temporaria.

Reducción en Economía y fuertes subas en el Poder Judicial y Astillero Río Santiago

Los movimientos presupuestarios exhiben marcados contrastes entre los distintos ministerios. La mayor caída en términos absolutos se registrará en el Ministerio de Economía, que recortará 660 puestos, pasando de $6.160$ a 5.500 cargos (un descenso del 10,7%).

En la vereda opuesta, el Poder Judicial incorporará 500 cargos nuevos, alcanzando una dotación total de 32.064 puestos presupuestados para 2027. De esos nuevos ingresos, 496 corresponden a la Administración de Justicia y 4 al Ministerio Público.

Otro crecimiento destacado se da en el Astillero Río Santiago, que sumará 430 puestos adicionales para llegar a los 2.725 cargos (un incremento del 18,7%), todos ellos proyectados bajo la modalidad de personal permanente.

Cambios de modalidad: aumentan los temporarios y caen los permanentes

Al analizar la calidad del empleo estatal bonaerense, las planillas revelan una tendencia hacia la temporariedad. Para 2027 se proyectan 380.852 cargos permanentes y 168.517 cargos temporarios.

En comparación con el ejercicio 2026, la Provincia registrará 31 puestos permanentes menos y 531 puestos temporarios más. Esa diferencia neta es la que explica el aumento global de 500 cargos en todo el Estado provincial.

Un caso llamativo ocurre en el Ministerio de Salud: aunque la cifra total permanece casi fija, los cargos permanentes se reducen de 55.741 a 54.693, mientras que los temporarios aumentan de 5.569 a 6.620.

Creación de 2.000 nuevos puestos en Salud y el Servicio Penitenciario

Más allá de los movimientos de planilla, el texto del proyecto incluye la creación de 2.000 cargos adicionales repartidos en dos áreas prioritarias para la gestión provincial.

Se destinarán 1.000 nuevos cargos para el sistema de Salud y otros 1.000 para el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El refuerzo penitenciario responde a la apertura de nuevas unidades carcelarias y la ampliación de plazas de alojamiento.

En lo que respecta a las horas cátedra, el proyecto mantiene un total idéntico al de 2026: 3.548.056 horas, con un traspaso interno de 400 horas desde Cultura y Educación hacia la Universidad Provincial de Ezeiza.