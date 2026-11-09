El papa llega a luján este miércoles: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV, quien celebrará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Habrá feriado en toda la provincia de Buenos Aires, importantes restricciones de tránsito, servicios especiales de transporte y actividades religiosas desde el martes.

Luján se prepara para vivir una de las jornadas religiosas más significativas de su historia reciente. La visita del papa León XIV, prevista para este miércoles 11 de noviembre de 2026, convocará a una multitud de fieles provenientes de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La celebración central tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en la Plaza Belgrano, frente a la tradicional Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el Pontífice presidirá la Santa Misa.

Sin embargo, las actividades comenzarán el día anterior y el operativo de seguridad ya está modificando la circulación en distintos sectores de la ciudad.

Cómo será la agenda del Papa en Luján

El programa contempla diferentes momentos:

Martes 10 de noviembre

A las 16:00 se habilitarán los Patios de Nuestra Señora de Luján, con ingreso por orden de llegada.

se habilitarán los Patios de Nuestra Señora de Luján, con ingreso por orden de llegada. A las 18:00 comenzará un festival y una vigilia religiosa en el Parque San Martín, en el espacio denominado Posta del Encuentro.

Miércoles 11 de noviembre

Entre las 00:00 y las 06:00 se establecerá un ingreso peatonal restringido a la Plaza Belgrano, únicamente con invitación.

se establecerá un ingreso peatonal restringido a la Plaza Belgrano, únicamente con invitación. Antes de la celebración, el Papa realizará un recorrido en el Papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján , desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.

, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano. A las 10:00 comenzará la Santa Misa, cuya finalización está prevista alrededor del mediodía.

También se instalarán pantallas gigantes en diferentes sectores para que los asistentes puedan seguir las actividades religiosas sin necesidad de encontrarse frente al altar principal.

Los accesos a Luján comenzarán a cerrarse el martes

Uno de los datos más importantes para quienes están organizando un viaje es que el martes 10 de noviembre, a partir de las 12:00, se implementarán cortes y desvíos en los principales accesos a Luján.

La circulación vehicular hacia el centro estará restringida y los automovilistas deberán utilizar los estacionamientos habilitados en las afueras de la ciudad.

Desde esos sectores, los peregrinos tendrán que continuar caminando o mediante los servicios de transporte autorizados.

Las restricciones alcanzarán diferentes corredores:

Autovía 7: desvíos hacia Open Door, Colonia Cabred y Cortínez, según el sentido de circulación.

desvíos hacia Open Door, Colonia Cabred y Cortínez, según el sentido de circulación. Ruta Nacional 5: corte a la altura de Jáuregui.

corte a la altura de Jáuregui. Ruta Provincial 47: interrupción de la circulación en su encuentro con la Ruta Nacional 5.

interrupción de la circulación en su encuentro con la Ruta Nacional 5. Ruta Provincial 6: desvíos hacia sectores de estacionamiento.

desvíos hacia sectores de estacionamiento. Rutas Provinciales 34 y 192: también estarán alcanzadas por el operativo especial.

Además, para el miércoles 11 está previsto el cierre de la Autovía 7, entre la avenida General Paz y Luján, en ambos sentidos, desde las 00:00 hasta las 14:00.

Por este motivo, las autoridades recomiendan no intentar llegar en automóvil hasta las inmediaciones de la Basílica.

Habrá que caminar varios kilómetros

Quienes lleguen en vehículos particulares deberán tener presente que los estacionamientos estarán ubicados a diferentes distancias del santuario.

Según el corredor utilizado, las caminatas previstas pueden variar aproximadamente entre 3 y 8,5 kilómetros.

Por ejemplo, desde el sector correspondiente a la Ruta Nacional 5 se estima una caminata de unos 5 kilómetros, mientras que desde determinados puntos de la Autovía 7 el recorrido puede superar los 7 kilómetros.

Por eso, se recomienda utilizar calzado cómodo, llevar agua y considerar especialmente las necesidades de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Trenes y colectivos con servicios especiales

Para facilitar el traslado de los asistentes, se implementará un operativo extraordinario de transporte público.

Los servicios ferroviarios funcionarán con frecuencias correspondientes a días hábiles, incluso durante las jornadas feriadas, y se incorporarán refuerzos nocturnos.

Las líneas Sarmiento y San Martín tendrán un papel importante para acercar a los peregrinos a la zona de Luján.

No obstante, los pasajeros deberán consultar previamente los horarios especiales y las estaciones habilitadas, ya que podrían producirse modificaciones por razones de seguridad.

Habrá 51 postas de asistencia

El operativo provincial contempla la instalación de 51 postas de cuidado, distribuidas en los accesos y sectores cercanos al evento.

Estos espacios ofrecerán servicios de orientación, hidratación, asistencia sanitaria y ayuda para localizar personas extraviadas.

También estarán disponibles puestos médicos avanzados y un dispositivo especial para atender emergencias.

Los voluntarios estarán identificados con remeras amarillas, para facilitar su reconocimiento por parte de los asistentes.

Qué se puede llevar y qué estará prohibido

Las recomendaciones oficiales incluyen llevar agua en recipientes plásticos, protector solar, gorra, abrigo liviano, impermeable, medicamentos personales y un teléfono celular con suficiente batería.

Se permitirá el ingreso de mochilas pequeñas, de hasta 15 kilos, así como termos, mate y alimentos para consumo personal.

En cambio, estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, drones, elementos cortantes, pirotecnia, bicicletas y mochilas de gran tamaño.

Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, con excepción de los perros de asistencia.

Medidas para personas con discapacidad

La organización contempla espacios reservados para personas con movilidad reducida, rampas de acceso y servicios de transporte adaptado.

También se prevé interpretación en Lengua de Señas Argentina, audiodescripción y recursos de orientación para personas con discapacidad visual.

Quienes necesiten estas prestaciones deberán informarse previamente sobre los puntos de acceso establecidos.

Teléfonos útiles para quienes viajen

Ante cualquier dificultad durante la jornada, estarán disponibles los siguientes contactos:

109: emergencias médicas, Defensa Civil y seguridad.

emergencias médicas, Defensa Civil y seguridad. 911: emergencias policiales.

emergencias policiales. 2323 422222: Bomberos de Luján.

Bomberos de Luján. 2323 650216: WhatsApp de información sobre la visita papal.

Un miércoles que quedará en la historia bonaerense

La visita de León XIV tendrá un significado especial para Luján, ciudad que recibe cada año a miles de peregrinos que llegan para expresar su devoción a la Virgen, patrona de la Argentina.

La celebración del miércoles será el acontecimiento central de la visita papal a territorio bonaerense y coincidirá con el feriado establecido para los 135 municipios de la Provincia.

Con una convocatoria multitudinaria, importantes restricciones de circulación y un dispositivo especial de seguridad, la recomendación principal para quienes quieran participar es clara: planificar el viaje con anticipación, consultar los accesos habilitados y prepararse para realizar parte del recorrido a pie.