Feriado del miércoles 11: qué pasa con los bancos, comercios y servicios en Provincia

El calendario excepcional de noviembre obliga a reorganizar trámites, compras y pagos en la provincia de Buenos Aires. Después del feriado nacional del lunes 9, la actividad no se desarrolla de la misma manera durante el martes y el miércoles, y la diferencia puede sorprender a quienes necesitan hacer una gestión presencial.

La clave es que las medidas tienen alcances territoriales distintos. Mientras el martes 10 es feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el miércoles 11 alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. Además, Luján tiene una disposición especial para el martes.

Qué pasará con los bancos bonaerenses el martes y miércoles

El martes 10 es feriado bancario en todo el país, por disposición del Banco Central mediante la Comunicación A 8487/2026. Por lo tanto, no habrá atención bancaria presencial habitual tampoco en la provincia de Buenos Aires, aunque el martes sea jornada hábil general para otros sectores. En Luján rige además la Resolución 495/2026, que establece un régimen especial para la administración pública y otras actividades.

El miércoles 11 es feriado en todo el territorio bonaerense por el Decreto nacional 1103/2026. Por ese motivo, no debe contarse con atención bancaria presencial habitual ese día. Las operaciones digitales, cajeros y transferencias pueden seguir disponibles, aunque algunas acreditaciones y procesos sujetos a días hábiles pueden diferirse.

Quienes necesiten retirar dinero, realizar depósitos presenciales o resolver un trámite con personal de una sucursal deberían verificar los canales oficiales de su banco antes de trasladarse.

Supermercados, comercios y servicios: qué se puede esperar

Un feriado no implica que todos los negocios cierren automáticamente. Supermercados, farmacias, estaciones de servicio y comercios pueden mantener actividad con horarios especiales, de acuerdo con la organización de cada empresa y la normativa laboral aplicable.

Para el martes 10, la actividad comercial de la mayor parte de la provincia no está alcanzada por el feriado territorial de CABA y Córdoba. En Luján, en cambio, la resolución bonaerense establece el carácter optativo para la industria, el comercio y otras actividades. Eso significa que no corresponde asumir que todos los locales estarán cerrados.

El miércoles 11, al ser feriado en toda la provincia, cada establecimiento deberá informar su modalidad de atención. Es recomendable comprobar horarios de cadenas, comercios de barrio y servicios antes de salir.

¿Y los hospitales, el transporte y los organismos públicos?

Los servicios esenciales pueden mantener guardias y atención de urgencias. En hospitales, por ejemplo, la existencia del feriado no elimina las prestaciones de emergencia, pero las consultas programadas y trámites administrativos pueden funcionar con un esquema diferente.

En transporte público pueden existir frecuencias especiales y desvíos, particularmente en las zonas afectadas por los operativos de la visita papal. No hay que confundir la disponibilidad del servicio con la frecuencia habitual de un día laboral. Para Luján, el municipio difundió un operativo específico de circulación y accesos.

En dependencias administrativas, la atención presencial también dependerá de la jurisdicción y de las guardias establecidas.

El calendario que conviene tener a mano

Fecha Provincia de Buenos Aires Lunes 9 de noviembre Feriado nacional Martes 10 Jornada hábil general; feriado bancario nacional y régimen especial en Luján Miércoles 11 Feriado en toda la provincia

La diferencia también impacta en las escuelas: qué pasa con las clases el martes y miércoles en la provincia.

Por qué se modificó la actividad esta semana

El Gobierno nacional dispuso estos feriados mediante el Decreto 1103/2026, vinculado con la visita del papa León XIV y los operativos de seguridad, organización y circulación. La medida distingue los lugares donde se concentran las actividades.

Para los bonaerenses, la recomendación práctica es sencilla: no trasladar automáticamente al martes el feriado de CABA y no organizar trámites presenciales para el miércoles sin verificar previamente si habrá atención. En ambos casos, los horarios particulares deben consultarse con cada prestador.