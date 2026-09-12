Una localidad bonaerense abre sus estancias al público: habrá almuerzo criollo, feria y música gratis

La agenda bonaerense del fin de semana suma un plan que mezcla campo, gastronomía y tradición. En el partido de Lobos, una propuesta gratuita abrirá las puertas de varias estancias y combinará recorridos rurales con almuerzo criollo, feria de artesanos y música en vivo.

Se trata de Descubrí Barrientos, entre estancias, sabores y tradiciones, una jornada que busca mostrar otra cara del turismo rural bonaerense y que aparece como una salida ideal para quienes quieren escapar por unas horas del ritmo urbano.

La actividad se realizará este domingo 13 de septiembre desde las 10:00 en el CEPT Nº 16 El Arazá. Y se suma a otro festejo fuerte del fin de semana en territorio bonaerense: un pequeño pueblo celebrará sus 117 años con desfile, feria y baile popular.

Una localidad bonaerense abre sus estancias al público este domingo

Lo más atractivo de la propuesta es que no se limita a una feria o a un escenario. La idea central pasa por abrir estancias en simultáneo para que vecinos y visitantes puedan conocer sus historias, sus paisajes y parte de la vida rural de la zona.

Ese formato convierte al evento en algo más amplio que una fiesta típica. No es sólo para ir a comer o escuchar música: también invita a recorrer, mirar y tomar contacto con un paisaje que muchas veces queda fuera de los circuitos más visibles.

Evento: Descubrí Barrientos, entre estancias, sabores y tradiciones

Descubrí Barrientos, entre estancias, sabores y tradiciones Lugar: CEPT Nº 16 El Arazá, Barrientos, partido de Lobos

CEPT Nº 16 El Arazá, Barrientos, partido de Lobos Día: domingo 13 de septiembre

domingo 13 de septiembre Hora de inicio: 10:00

10:00 Entrada: gratuita

Qué habrá en Barrientos durante la jornada

La programación incluye varios ingredientes que suelen funcionar muy bien en las escapadas de un día. Habrá almuerzo criollo, feria de artesanos de la comunidad, patio matero con familias productoras del CEPT y un escenario con música y danzas.

Entre los números anunciados figuran Sonidos y Bailes de Nuestra Tierra, Los del Patio, ballets folclóricos, Ensamble de Legüeros, Gustavo Madeja y un cierre con Ángel “La Voz”.

Propuesta Qué incluye Turismo rural Estancias abiertas y recorridos por el entorno Gastronomía Almuerzo criollo y patio matero Feria Artesanos y productores de la comunidad Escenario Música en vivo, danza y folklore

La organización corre por cuenta del Centro Educativo para la Producción Total Nº 16, con acompañamiento de la Municipalidad de Lobos. Ese detalle también le da un perfil comunitario al encuentro.

Por qué puede convertirse en una de las escapadas más atractivas del fin de semana

Hay tres razones que vuelven interesante esta propuesta. La primera es la entrada gratuita. La segunda es el formato, porque no se queda sólo en un escenario o un paseo gastronómico. Y la tercera es el entorno, con una identidad rural muy marcada.

En la Provincia, las fiestas que mejor funcionan suelen combinar algo para recorrer, algo para comer y algo para ver. Barrientos parece reunir esas tres capas en una misma jornada.

Ese es otro de los puntos fuertes del evento. No exige una logística compleja ni una estadía larga. Para buena parte de los visitantes, puede resolverse como una escapada de un día, con salida temprano, almuerzo en el lugar y regreso por la tarde.

Cómo organizar la visita

Al ser una jornada que arranca a las 10:00, conviene salir con tiempo para aprovechar las primeras actividades y recorrer con calma. También es buena idea llevar efectivo, mate y ropa cómoda para caminar entre los distintos sectores del predio.

El mayor movimiento seguramente se concentre cerca del mediodía y durante la tarde, cuando se mezclen la parte gastronómica, la feria y los espectáculos.

También puede ser una buena oportunidad para quienes disfrutan de la fotografía, los espacios abiertos y las salidas con chicos, porque el entorno rural y la diversidad de propuestas hacen que la experiencia no quede atada a un solo momento del día.

Con esa combinación de campo bonaerense, sabores criollos y música en vivo, Barrientos se mete entre los planes más atractivos para quienes buscan algo distinto este fin de semana sin salir de la Provincia.