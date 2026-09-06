Pelota libre y fútbol libre: los partidos de este domingo y dónde verlos en vivo

Quienes ya están buscando Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV o Roja Directa para los partidos de mañana tendrán un domingo cargado de fútbol argentino. La fecha 8 del Torneo Clausura ofrecerá cinco encuentros consecutivos desde las 14:45 hasta entrada la noche.

La jornada incluye uno de los clásicos más fuertes del país, el regreso de River al Monumental y el cierre de Racing en Avellaneda. Además, las transmisiones se repartirán entre TNT Sports y ESPN Premium.

Para quien quiere organizar todo el domingo frente al televisor, celular o computadora, esta es la agenda completa.

Pelota Libre: qué partidos hay mañana domingo 6 de septiembre

Hora Partido Canal en Argentina 14:45 Rosario Central vs Newell’s TNT Sports 17:00 Lanús vs Defensa y Justicia ESPN Premium 17:00 Central Córdoba vs Independiente TNT Sports 19:15 River vs Independiente Rivadavia TNT Sports 21:30 Racing vs Atlético Tucumán ESPN Premium

Los horarios están confirmados por la programación oficial de AFA.

Central vs Newell’s: el primer gran pico de búsquedas

El Clásico Rosarino comienza a las 14:45 en el Gigante de Arroyito y será transmitido por TNT Sports.

Por convocatoria y rivalidad, probablemente sea uno de los encuentros que genere más búsquedas de “Fútbol Libre” y “Pelota Libre” durante la tarde.

Para quienes se encuentren en Estados Unidos, Fubo tiene cargado el clásico dentro de su programación y actualmente anuncia una prueba gratuita para usuarios elegibles. Puede revisarse en la ficha de Rosario Central vs Newell’s en Fubo.

La prueba y la señal disponibles dependen del país y de las condiciones de la cuenta.

River vs Independiente Rivadavia: hora y cómo verlo

River recibirá a Independiente Rivadavia desde las 19:15 en el Monumental y la transmisión argentina será de TNT Sports.

El Millonario viene de vencer 3-2 a Banfield en el comienzo del ciclo de Leonardo Ponzio y buscará encadenar otro triunfo frente a un rival que llega muy bien ubicado en la tabla anual.

Fubo también tiene cargado River–Independiente Rivadavia en Estados Unidos con opción de prueba gratuita para cuentas elegibles. La página del partido está disponible aquí.

Racing cierra el domingo a las 21:30

El último partido será Racing vs Atlético Tucumán desde las 21:30 en Avellaneda. En Argentina irá por ESPN Premium.

También figura en la programación estadounidense de Fubo mediante una señal deportiva disponible en ese mercado, nuevamente con prueba anunciada para determinadas cuentas nuevas.

Eso permite una alternativa interesante para argentinos que estén viajando o residiendo en Estados Unidos, pero no debe interpretarse como una transmisión gratuita habilitada automáticamente en Argentina.

Cómo ver todos los partidos desde Argentina

Para acceder a TNT Sports y ESPN Premium se necesita generalmente el Pack Fútbol. Los principales proveedores permiten además reproducir las señales desde sus aplicaciones móviles y plataformas web.

Servicio Qué revisar Flow Pack Fútbol activo DGO Plan con señales premium habilitadas Telecentro Pack Fútbol en el abono Otros cableoperadores Disponibilidad de ESPN Premium y TNT Sports

Antes de contratar se puede comparar con la guía de cuánto cuesta el Pack Fútbol y qué señales incluye.

Qué pasa si buscás Pelota Libre, Roja Directa o Pirlo TV

La mayoría de quienes escriben Pelota Libre, Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV en Google quieren resolver una necesidad concreta: encontrar rápidamente el partido que está por empezar.

El problema es que muchos dominios que utilizan esos nombres son copias y pueden cambiar continuamente. No todos tienen una administración identificable ni utilizan la misma tecnología.

Para evitar problemas, conviene no descargar APK desconocidos ni introducir datos personales o bancarios en páginas que prometen una “verificación gratuita”.

La guía de Roja Directa y alternativas para ver fútbol en vivo reúne las señales oficiales según cada competencia.

¿Sirve usar una VPN?

Una VPN puede ser útil para privacidad o para conectarse de forma segura mientras una persona está viajando, pero no garantiza el acceso a una transmisión deportiva de otro país.

Fubo y otras plataformas pueden verificar la ubicación del usuario, restringir determinadas VPN o exigir condiciones de contratación específicas del territorio.

La opción más segura para alguien que está fuera de Argentina es comprobar qué plataforma posee legalmente los derechos en el país donde se encuentra.