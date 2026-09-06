Pelota libre rosario central vs newell’s: cómo ver el clásico en vivo

Quienes buscan Pelota Libre Rosario Central vs Newell’s EN VIVO, Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV tendrán este domingo uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 del Torneo Clausura. El clásico rosarino vuelve a disputarse en el Gigante de Arroyito y los dos equipos llegan separados por prácticamente nada.

En Argentina, los derechos del encuentro corresponden a TNT Sports, por lo que para mirar la transmisión oficial se necesita acceso al Pack Fútbol. Desde el celular o una computadora también existen opciones utilizando las aplicaciones de los proveedores que tengan esa señal habilitada.

Para quienes se encuentran en Estados Unidos aparece además una alternativa diferente: Fubo tiene cargado el clásico en su programación y actualmente anuncia una prueba gratuita para usuarios elegibles.

Pelota Libre Central vs Newell’s: hora y canal del clásico

Rosario Central y Newell’s jugarán el domingo 6 de septiembre desde las 14:45 en el estadio Gigante de Arroyito.

Dato Información Partido Rosario Central vs Newell’s Hora 14:45 TV en Argentina TNT Sports Estadio Gigante de Arroyito Árbitro Yael Falcón Pérez VAR Lucas Novelli

La programación y el equipo arbitral están confirmados en la agenda oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Cómo ver Rosario Central vs Newell’s online en Argentina

La señal de TNT Sports forma parte del Pack Fútbol. Quienes ya lo tengan contratado pueden acceder desde la televisión y, dependiendo del proveedor, desde celulares, tablets, Smart TV o computadoras.

Entre los servicios que comercializan el Pack Fútbol aparecen Flow, DGO, Telecentro y otros operadores. Lo importante es que la cuenta utilizada tenga efectivamente habilitada TNT Sports.

Antes de contratar un nuevo servicio conviene revisar cómo funciona el Pack Fútbol, qué señales incluye y qué opciones existen para verlo online.

La alternativa con prueba gratis para ver el clásico desde Estados Unidos

Fubo incluye Rosario Central vs Newell’s dentro de su programación para el mercado estadounidense y muestra actualmente la opción de probar el servicio sin costo para usuarios que cumplan los requisitos de la promoción.

La disponibilidad puede variar según la cuenta, por lo que es importante revisar duración de la prueba, condiciones y eventual renovación antes de ingresar un medio de pago.

El encuentro aparece en la programación de Rosario Central vs Newell’s en Fubo.

Esta alternativa corresponde al mercado estadounidense. Los derechos deportivos se distribuyen por territorios y que una plataforma tenga el partido en Estados Unidos no significa que la misma señal esté habilitada para una cuenta argentina.

Qué pasa con Pelota Libre, Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV

Durante las horas previas al clásico suelen multiplicarse las búsquedas de Pelota Libre, Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV. El problema es que actualmente existen numerosos dominios y copias que utilizan esos nombres y no necesariamente corresponden a los sitios que los usuarios conocían originalmente.

Por eso conviene desconfiar especialmente de páginas que solicitan instalar un APK, descargar una extensión, desactivar la protección del navegador o introducir datos bancarios para una supuesta verificación gratuita.

En esta guía de Pelota Libre, Fútbol Libre y Roja Directa se pueden comparar alternativas oficiales, gratuitas o económicas según la competencia.

¿Sirve usar una VPN para mirar el partido?

Una VPN puede servir para proteger la conexión cuando una persona está viajando o utiliza una red Wi-Fi pública, pero no convierte automáticamente un servicio pago en gratuito ni garantiza el acceso a una transmisión de otro país.

Las plataformas pueden aplicar restricciones geográficas, comprobar la ubicación del usuario o limitar conexiones mediante VPN. Antes de contratar una exclusivamente para ver fútbol conviene revisar las condiciones del servicio que posee los derechos.

Cómo llegan Central y Newell’s al clásico

Los dos equipos llegan con 11 puntos después de siete fechas, una igualdad que agrega todavía más interés al encuentro.

Equipo Puntos PJ G-E-P Rosario Central 11 7 3-2-2 Newell’s 11 7 3-2-2

Central viene de caer 2-1 frente a Gimnasia de La Plata en el mismo Gigante de Arroyito y necesita reencontrarse con el triunfo. Newell’s, en cambio, llega después de mantenerse invicto durante sus últimas presentaciones.

El duelo también tendrá entre sus protagonistas a Ángel Di María, una de las grandes figuras del Canalla y uno de los jugadores que concentra mayor atención en la previa.

Probables formaciones de Rosario Central y Newell’s

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández o Alexis Soto; Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Los equipos son probables y pueden sufrir modificaciones hasta que los entrenadores presenten oficialmente las planillas.

Para quien llega buscando solamente dónde mirar el clásico, el dato central es claro: Central–Newell’s comienza a las 14:45 y en Argentina se transmite por TNT Sports.