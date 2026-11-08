Pelota Libre Central Córdoba vs Lanús: horario, TV y dónde ver en vivo

Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el cierre de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido comienza a las 19:30, hora argentina, y tendrá transmisión televisiva para los abonados al fútbol premium.

El cruce llega en la última jornada de la fase regular. Lanús busca mejorar su ubicación de cara a los playoffs, mientras que Central Córdoba intenta cerrar la etapa con un resultado favorable ante su público.

Central Córdoba vs Lanús: horario y dónde ver en vivo

El encuentro se juega el domingo 8 de noviembre a las 19:30 en Santiago del Estero. La señal anunciada en Argentina es TNT Sports, incluida en el Pack Fútbol de los operadores que ofrecen ese servicio.

Quienes tengan contratado el paquete correspondiente podrán consultar la disponibilidad de la señal en su proveedor y, cuando esté habilitado, utilizar su aplicación de televisión para seguir el partido desde el celular o una computadora.

Pelota Libre y Fútbol Libre: cómo seguir Central Córdoba–Lanús

Las búsquedas «Pelota Libre Central Córdoba Lanús» y «Fútbol Libre Lanús hoy» suelen aumentar antes del comienzo. Esos nombres, sin embargo, no son la señal televisiva oficial del encuentro. Para ver las imágenes en directo desde Argentina, la referencia confirmada para este partido es TNT Sports.

Si no contás con el canal, otra posibilidad es seguir el minuto a minuto y las estadísticas que publican los medios deportivos durante el desarrollo del encuentro. Esa cobertura informativa no equivale a una transmisión en video.

Qué se juega Lanús en la última fecha del Clausura

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega al cierre de la fase regular después de dos empates 1-1, ante Gimnasia de Mendoza y Banfield. Antes había superado 1-0 a Platense y 2-0 a Vélez. El resultado de este domingo puede incidir en su posición definitiva y, por lo tanto, en el rival de la siguiente instancia.

Para Central Córdoba, la localía representa la oportunidad de despedir la fase regular ante sus hinchas. El desarrollo del partido también servirá para medir a ambos equipos frente a las exigencias de una jornada decisiva.

Árbitro y posibles formaciones

Álvaro Carranza fue designado árbitro principal. Los asistentes son Pablo Acevedo y Carlos Viglietti; Federico Benítez será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Fernando Echenique y Lucas Comesaña.

Entre los nombres que aparecen en las probables alineaciones de Lanús figuran Nahuel Losada, Eduardo Salvio y Felipe Peña Biafore. En Central Córdoba, Alan Aguerre y Michael Santos están entre los jugadores mencionados en las previas. Los once titulares quedarán definidos con las planillas oficiales cerca del inicio.