Vacunación de bebés: confirman que desde 2028 se aplicará una sola vacuna 6 en 1

Si te preocupa la cantidad de inyecciones que reciben los más chicos durante sus primeros controles, el calendario de vacunación sufrirá una modificación clave.

A partir de una importante actualización sanitaria, los bebés recibirán una sola aplicación para protegerse contra seis enfermedades que antes requerían dos dosis diferentes.

Unificación de dosis: cómo funcionará la nueva vacuna hexavalente

Desde el 1 de enero de 2028, el sistema de salud argentino implementará la fórmula hexavalente para simplificar el esquema de inmunización infantil.

La medida unifica la tradicional vacuna pentavalente con la antipoliomielítica inactivada (IPV) en una sola aplicación en los meses clave del desarrollo.

De esta manera, los niños quedarán protegidos de forma simultánea contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.

Menos pinchazos y mayor aceptación en las familias

El beneficio central de esta modificación logística es reducir de forma directa la cantidad de inyecciones durante las visitas al vacunatorio.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría destacaron que la medida ayudará a mejorar la adherencia y la aceptación de los esquemas por parte de los padres.

Además, la nueva formulación contribuirá a disminuir la reactogenicidad, reduciendo las molestias y la fiebre posterior en los lactantes.

El desafío de las coberturas y el riesgo de enfermedades

A pesar de que los bebés de dos, cuatro y seis meses muestran buenos registros, las coberturas actuales se ubican entre el 80% y el 90%.

Los especialistas advierten que el objetivo sanitario ideal es superar el 95% de inmunización para evitar la reaparición de patologías controladas.

En el último tiempo se encendieron alertas por brotes de tos convulsa y casos aislados de tétanos, recordando la importancia de no descuidar los controles.

Vacunas gratuitas, obligatorias y recuperables en los centros de salud

Las autoridades sanitarias recordaron que todas las dosis contempladas en el Calendario Nacional son de carácter totalmente gratuito y obligatorio.

Ante cualquier demora logística en los vacunatorios, los profesionales remarcaron que los esquemas de vacunación siempre se pueden recuperar.

Si un niño se atrasa en las fechas previstas, no se pierde la oportunidad de completar las dosis, siendo fundamental ponerse al día con el seguimiento médico.