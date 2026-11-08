Inter vs Como EN VIVO: dónde ver a Lautaro y Nico Paz, horario y TV

Inter y Como se enfrentarán este domingo 8 de noviembre de 2026 en un partido de la fecha 11 de la Serie A italiana. El duelo tiene un atractivo especial para el público argentino: la posibilidad de ver frente a frente al Inter de Lautaro Martínez y al Como de Nico Paz.

El encuentro se disputará en el estadio Giuseppe Meazza, en Milán. Además de los puntos en juego, el cruce enfrenta a dos equipos que llegan a la jornada con aspiraciones importantes en el campeonato.

A qué hora juegan Inter vs Como en Argentina

El partido comenzará a las 14:00 de Argentina (18:00 de Italia). El horario fue publicado por el Inter en su calendario oficial para el domingo 8 de noviembre.

La organización designó a Daniele Chiffi como árbitro principal. Las alineaciones titulares se conocerán más cerca del comienzo del encuentro.

Dónde ver Inter vs Como en vivo por TV y streaming

Para Argentina, las guías internacionales de derechos de transmisión incluyen Disney+ Premium como opción para seguir el partido en vivo. La disponibilidad de señales de ESPN puede depender de la grilla de cada operador; no hay una señal lineal específica confirmada para este encuentro en las fuentes consultadas.

En Italia, el Inter informó que el encuentro se transmitirá mediante DAZN y los canales Sky, además de las aplicaciones habilitadas para sus abonados. Esas opciones corresponden al mercado italiano y no equivalen a una emisión gratuita en Argentina.

Pelota Libre, Fútbol Libre y alternativas para seguir el partido

Las búsquedas «Pelota Libre Inter Como» y «Fútbol Libre Inter Como» suelen aparecer cuando se acerca un partido de interés internacional. Ninguna de esas expresiones identifica una señal con derechos oficiales para Argentina.

Para quienes no tengan acceso a la transmisión, el sitio oficial del Inter anunció cobertura previa en Inter TV y un programa en su canal de YouTube hasta diez minutos antes del encuentro. Ese contenido es una previa del club, no la transmisión íntegra del partido.

Lautaro Martínez y Nico Paz, el atractivo argentino

El Inter es uno de los grandes protagonistas habituales del fútbol italiano y tiene en Lautaro Martínez a una de sus principales referencias ofensivas. Del otro lado aparece el Como, con Nico Paz como uno de los futbolistas argentinos que más atención despiertan en la Serie A.

El equipo de Milán informó que el encuentro corresponde a la jornada 11 de la temporada 2026/27. El estadio Giuseppe Meazza será el escenario de un cruce que también podrá seguirse mediante las actualizaciones oficiales de los clubes.