Crystal Palace vs Liverpool EN VIVO: horario, TV y dónde ver a Mac Allister

El Liverpool visitará al Crystal Palace este domingo 8 de noviembre por la Premier League 2026/27. El encuentro despierta interés en Argentina por la presencia de Alexis Mac Allister en el plantel de los Reds y por la pelea por los puntos en una de las ligas más seguidas del mundo.

El partido se disputará en Selhurst Park, el estadio del Crystal Palace en Londres, por la décima jornada del campeonato inglés.

Crystal Palace vs Liverpool: horario en Argentina

El inicio está previsto para las 11:00 del domingo 8 de noviembre, hora argentina. En Inglaterra serán las 14:00. El horario coincide en los calendarios publicados para la fecha 10 de la Premier League.

Las formaciones se confirmarán poco antes del comienzo. Mac Allister es una de las figuras argentinas del Liverpool, aunque su presencia entre los titulares dependerá de la decisión del entrenador.

Dónde ver Crystal Palace vs Liverpool en vivo

La Premier League se transmite en Argentina a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. Las guías de programación para este encuentro señalan ambas alternativas; la señal exacta de ESPN puede variar según la grilla local y el operador.

Para verlo online, los usuarios con el plan habilitado pueden consultar la programación de Disney+ Premium. Tener una suscripción básica no garantiza el acceso a todos los eventos deportivos.

Pelota Libre y Fútbol Libre: qué opciones existen

«Pelota Libre Crystal Palace Liverpool» y «Fútbol Libre Liverpool» son búsquedas frecuentes entre quienes quieren encontrar el partido por Internet. No son nombres de los titulares de los derechos de la Premier League en Argentina.

La alternativa oficial por streaming es Disney+ Premium. Para seguir el marcador sin video, las cuentas oficiales de la Premier League y de ambos clubes publican incidencias, formaciones y resultados durante la jornada.

Qué se juega Liverpool en su visita a Londres

El partido corresponde a la fecha 10 de la Premier League 2026/27, antes de la pausa internacional de noviembre. El Liverpool buscará sumar fuera de casa frente a un Crystal Palace que suele exigir a sus rivales en Selhurst Park.

El encuentro también servirá para seguir la actualidad de Mac Allister, uno de los futbolistas argentinos con mayor protagonismo en el fútbol inglés. La disponibilidad de los jugadores y las posibles bajas se conocerán con las convocatorias y alineaciones oficiales.