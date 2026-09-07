Paro universitario este martes 8: qué pasa con las clases y qué universidades adhieren

Las universidades nacionales volverán a tener este martes 8 de septiembre una jornada marcada por una medida de fuerza que puede alterar cursadas, mesas de examen, trámites administrativos y otras actividades académicas en distintos puntos del país.

La convocatoria llega después de una nueva reunión paritaria que terminó sin acuerdo y reúne a organizaciones de trabajadores docentes y nodocentes. Sin embargo, hay una diferencia importante para los estudiantes: que el paro sea nacional no significa que absolutamente todas las facultades vayan a funcionar de la misma manera.

La protesta se suma a las medidas que atravesaron el segundo semestre y profundiza el conflicto que ya venían sosteniendo docentes universitarios durante agosto.

Qué pasa con las clases este martes 8 de septiembre

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un paro nacional universitario de 24 horas para este martes 8. La medida alcanza a trabajadores docentes y nodocentes de las casas de estudios nacionales.

En términos prácticos, pueden registrarse suspensiones de clases presenciales y virtuales, menor actividad administrativa y reprogramaciones. Pero la situación concreta dependerá de la adhesión de los trabajadores en cada universidad, facultad, departamento y cátedra.

Por eso, un estudiante no debería asumir automáticamente que no tendrá clases únicamente por la existencia del paro nacional. La recomendación es revisar las comunicaciones de la facultad y, especialmente, de cada cátedra.

La convocatoria reúne a federaciones docentes y nodocentes de las universidades nacionales.

Quiénes convocaron al paro universitario

La medida fue definida por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a distintas federaciones docentes y nodocentes.

La Universidad Nacional de Luján confirmó institucionalmente la convocatoria y señaló que el paro fue resuelto después del fracaso de la reunión paritaria del 1° de septiembre.

También existen adhesiones y comunicaciones gremiales en distintas instituciones del país. En la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, organizaciones docentes anunciaron cese de actividades; también hubo confirmaciones en la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Rosario y ámbitos de la Universidad Nacional de La Plata.

Esto refuerza el carácter nacional de la protesta, aunque el nivel de impacto efectivo puede variar entre sedes.

Por qué vuelven a parar las universidades

El eje central sigue siendo la discusión salarial y presupuestaria. Las organizaciones gremiales reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición de los salarios y mayores partidas para el funcionamiento de las casas de estudio.

También incorporaron entre sus reclamos la actualización de las becas estudiantiles, entre ellas Progresar y Manuel Belgrano. En este último caso, recientemente se confirmó un nuevo monto para las Becas Manuel Belgrano.

ADIUC informó que en la reunión paritaria previa el Gobierno nacional planteó una mejora salarial del 3%, propuesta que fue rechazada por las organizaciones del sector.

El paro no será la última medida

La protesta del martes forma parte de un calendario más amplio. El Frente Sindical anunció una jornada nacional de clases públicas para el martes 15 de septiembre bajo la consigna La Universidad en la Calle.

También está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno el 17 de septiembre, coincidiendo con una nueva instancia de negociación docente y nodocente.

El plan culminaría con la convocatoria a una quinta Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre, aunque todavía resta conocer la fecha exacta.

Cómo saber si una facultad tendrá clases

Como la adhesión se determina en cada lugar de trabajo, la información más confiable para los estudiantes será la que comuniquen las universidades, facultades y cátedras durante las próximas horas.

Revisar el sitio web y las redes oficiales de la facultad.

Consultar el aula virtual o grupo institucional de la materia.

Verificar si la cátedra informó suspensión o reprogramación.

No asumir que la actividad está suspendida si no hubo una comunicación específica.

La Universidad Nacional de Luján publicó oficialmente la convocatoria nacional junto con el resto del calendario de protestas.

De esta manera, este martes volverá a ser una jornada de fuerte impacto para el sistema universitario, pero con una característica clave para alumnos y familias: la afectación concreta de las clases puede ser diferente en cada institución.