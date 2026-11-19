El Pase Libre Multimodal permite viajar sin pagar pasaje en servicios alcanzados por la normativa bonaerense. Sin embargo, para muchas personas el paso más difícil no es completar el formulario inicial, sino saber qué ocurre después: cómo consultar el avance de la solicitud, dónde se entrega la credencial y a quién acudir cuando todavía no está disponible.

El trámite provincial tiene una particularidad que conviene conocer antes de acercarse a una oficina: aunque la solicitud se realiza por internet, la entrega de la credencial física se organiza a través de los municipios. Por eso, una gestión iniciada correctamente no significa necesariamente que el pase ya esté listo para retirar.

La herramienta está destinada a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante, bajo las condiciones previstas por las leyes provinciales 10.592 y 14.721. El Ministerio de Transporte de Buenos Aires mantiene un sistema oficial para iniciar el pedido y consultar su estado.

Cómo saber en qué estado está el Pase Libre Multimodal

El primer paso es ingresar a la página oficial del Pase Libre Multimodal de la Provincia. Allí aparecen dos accesos diferenciados: “Solicitud de PLM” y “Estado de mi PLM”. Para un trámite que ya fue iniciado, corresponde utilizar la segunda opción.

El sitio provincial también conserva un acceso específico para consultar gestiones realizadas antes del 30 de julio de 2025. Es importante seleccionar la consulta que corresponda a la fecha en que se inició el expediente, porque no todos los pedidos se tramitaron en la misma plataforma.

Al hacer el seguimiento, conviene tener a mano el DNI de la persona beneficiaria y la documentación utilizada al solicitar el pase. Si aparece una observación, es preferible aclararla por los canales oficiales antes de volver a cargar una solicitud: iniciar otra gestión sin saber qué pasó con la anterior puede generar confusión.

Dónde se retira la credencial una vez disponible

El Ministerio de Transporte informa que la entrega es descentralizada en los municipios. Es decir, la credencial se retira en el municipio que se seleccionó al comenzar el trámite. No existe una única ventanilla provincial de retiro para todos los habitantes de Buenos Aires.

En la solicitud se debe elegir el municipio de entrega. Por eso, una persona de La Plata, Tandil, Mar del Plata, Dolores o cualquier otro distrito bonaerense tiene que verificar cuál fue la jurisdicción consignada, en lugar de asumir que puede buscar el pase en cualquier delegación.

Si el seguimiento muestra un avance favorable pero no queda claro cuándo retirar, lo más prudente es consultar al área municipal correspondiente o al Ministerio antes de trasladarse. No hay un plazo único de entrega publicado en la guía general que permita garantizar que todas las credenciales estarán disponibles en determinada cantidad de días.

Qué documentos se necesitan para iniciar el trámite

La guía oficial pide contar con tres elementos principales:

DNI de la persona solicitante.

de la persona solicitante. Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial de INCUCAI/CUCAIBA, según la condición que da derecho al beneficio.

o credencial de INCUCAI/CUCAIBA, según la condición que da derecho al beneficio. Municipio de retiro seleccionado al completar la solicitud.

El sistema realiza una validación de la documentación que acredita la condición de beneficiario. Por eso, tener el certificado o credencial correspondiente y los datos personales correctos es fundamental para evitar observaciones. El PLM no debe confundirse con el boleto estudiantil ni con un descuento general de la tarjeta SUBE: responde a un régimen específico de accesibilidad.

Qué hacer si el pase no aparece o no llega al municipio

Si el sistema no permite conocer el estado del pedido, la información de retiro es insuficiente o surge un problema administrativo, el Ministerio de Transporte publica el correo [email protected] como canal de consulta. Al escribir, es útil explicar la fecha aproximada de solicitud, el municipio seleccionado y el inconveniente concreto, sin difundir públicamente documentación personal.

Para quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gestionaron el pase para usar líneas provinciales, la guía contempla la Casa de la Provincia, ubicada en Av. Callao 237, como lugar de entrega, con coordinación previa mediante ese correo electrónico. Esa excepción no modifica la regla general de retiro municipal para residentes bonaerenses.

Si el problema no es administrativo sino que una empresa o conductor impide utilizar un pase válido, la Provincia ofrece un sistema de denuncias. En el formulario se debe elegir la opción “Incumplimiento de las normas de accesibilidad/discapacidad” y dejar un teléfono o correo para recibir respuesta.

Ver también: Pase Libre Multimodal: qué hacer si una empresa de transporte rechaza el viaje.

Una diferencia importante entre trámite y derecho a viajar

El Pase Libre Multimodal es la credencial que acredita el acceso al transporte gratuito provincial dentro del alcance de las normas vigentes. Que una solicitud esté iniciada o en evaluación no equivale por sí solo a tener una credencial expedida. Ante una demora, la consulta del estado oficial y el contacto con el organismo son los pasos para conocer qué falta, sin dar por aprobada una gestión que todavía no lo está.