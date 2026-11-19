El próximo fin de semana largo trae una consulta muy concreta para miles de familias y trabajadoras de casas particulares: ¿qué sucede cuando el día habitual de limpieza, cuidado de personas o tareas domésticas coincide con un feriado nacional? La respuesta importa tanto para quienes cobran por hora como para quienes tienen un sueldo mensual.

En noviembre de 2026, la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional se traslada y genera un descanso de tres días para muchos trabajadores. Sin embargo, las relaciones laborales en casas particulares tienen particularidades que suelen generar confusiones: no es lo mismo faltar un día habitual por un feriado que prestar servicios efectivamente durante esa jornada.

La normativa del sector establece una protección específica, independientemente de la cantidad de horas semanales contratadas. Por eso, antes de organizar la semana, conviene distinguir la fecha original de la conmemoración, el día que tendrá carácter de feriado y la forma correcta de liquidar las tareas.

Qué día es feriado y qué pasa con el viernes 20

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado trasladable se observa el lunes 23 de noviembre. El viernes 20 queda como jornada laboral habitual: no corresponde aplicar automáticamente el recargo de feriado por trabajar ese día.

El cambio surge del régimen de feriados nacionales establecido por la Ley 27.399 y su normativa complementaria. Para quienes trabajan de lunes a viernes, el traslado permite un fin de semana largo desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

La diferencia entre ambas fechas resulta esencial al confeccionar los pagos. El hecho de que el 20 sea la fecha histórica no lo convierte en feriado laboral cuando la jornada de descanso fue trasladada.

Cuánto cobra una empleada doméstica si trabaja el lunes 23

La guía oficial de trabajo en casas particulares establece que durante los feriados nacionales las trabajadoras tienen derecho a no prestar tareas y a cobrar el día. Esto se aplica tanto a quienes trabajan por hora como a quienes cumplen funciones sin retiro.

Si la persona efectivamente trabaja durante el feriado, corresponde pagar las horas prestadas con un recargo del 100%. En términos prácticos, el valor de esas horas se duplica respecto de su remuneración habitual.

Por ejemplo, si el valor acordado de una hora ordinaria fuera de $5.000, cada hora efectivamente trabajada el lunes feriado se liquidaría a $10.000. El ejemplo es exclusivamente ilustrativo: no representa una escala salarial oficial ni sustituye los mínimos vigentes según categoría y modalidad.

Qué sucede si trabaja los lunes y ese día no va

Una situación frecuente es la de una trabajadora que presta servicios todos los lunes en un domicilio. Si el lunes 23 no concurre porque es feriado nacional, conserva el derecho a cobrar esa jornada, aunque no haya trabajado efectivamente.

En cambio, si presta tareas ese día por acuerdo con el empleador, corresponde el pago con el recargo previsto para feriados. La regla no depende de tener una jornada completa de ocho horas: también protege a quienes asisten unas pocas horas por semana.

Para una trabajadora mensualizada, el feriado no trabajado está comprendido dentro de su remuneración habitual. Si efectivamente trabaja durante el feriado, corresponde liquidar el adicional por las tareas prestadas conforme al régimen aplicable, sin confundirlo con una segunda mensualidad completa.

¿Y si el empleador le pide recuperar las horas otro día?

El feriado nacional es un derecho de descanso pago. No corresponde asumir que la trabajadora tiene una deuda de horas por no concurrir el lunes 23, ni descontar sin más esa jornada del salario.

Si ambas partes acuerdan una prestación adicional en otro día, debe respetarse la jornada y remuneración correspondientes. Tampoco debe confundirse el feriado con un día no laborable: son categorías legales diferentes y pueden tener consecuencias distintas para el pago.

Qué conviene revisar antes de liquidar noviembre

Para evitar diferencias, empleador y trabajadora pueden dejar asentados los días y horarios habituales, si hubo tareas el lunes 23 y cuántas horas se prestaron. También es importante comprobar la categoría laboral y la escala vigente, porque el recargo se calcula sobre la remuneración correspondiente.

La información general sobre feriados puede consultarse en el calendario nacional oficial. La guía específica del régimen de casas particulares aclara el derecho al descanso pago y al adicional del 100% por trabajo en feriados.

Ver también: Empleadas domésticas: el aguinaldo también corresponde si trabajan pocas horas.