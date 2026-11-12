Pase Libre Multimodal: qué hacer si una empresa de transporte rechaza el viaje

El Pase Libre Multimodal es una herramienta para viajar sin pagar boleto en determinados servicios de transporte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, contar con la credencial no siempre evita inconvenientes al momento de subir a una unidad o pedir un pasaje. La información oficial establece derechos concretos que conviene conocer antes de iniciar un viaje.

El Ministerio de Transporte bonaerense mantiene una guía sobre el alcance del beneficio, los acompañantes y los canales para reclamar. Una de las aclaraciones más importantes se refiere a lo que debe hacer la empresa cuando una persona beneficiaria solicita un asiento para un recorrido de larga distancia.

Qué pasa si una empresa dice que no hay lugar

Según la información oficial del Pase Libre Multimodal, para los viajes de larga distancia la empresa debe entregar el pasaje de ida y vuelta al momento de solicitar el boleto. Si responde que no tiene cupo, la persona tiene derecho a recibir por escrito la identificación de los pases que ocupan las plazas solicitadas y una reserva para el servicio posterior o para aquel que desea utilizar.

Por eso, ante una negativa, es importante pedir una respuesta documentada y conservar los datos del servicio: empresa, fecha, horario, recorrido y lugar donde se realizó la gestión. Estos elementos pueden ayudar a formular un reclamo concreto.

Quiénes pueden utilizar la credencial y en qué transportes

La credencial provincial está destinada a personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera de trasplante, siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. Se utiliza para acceder a la gratuidad en servicios comprendidos por la jurisdicción bonaerense.

La Provincia informa que el beneficio alcanza al transporte público automotor urbano e interurbano dentro de los límites jurisdiccionales de Buenos Aires, además de servicios públicos fluviales en aguas de jurisdicción provincial. Esto es importante: no corresponde asumir que cualquier línea nacional o servicio de otra jurisdicción queda automáticamente incluido por portar una credencial provincial.

La guía oficial también señala que la persona beneficiaria puede viajar sola o acompañada, sin imponer una edad determinada para quien la acompaña. En el caso de personas con discapacidad, contempla su ubicación en los primeros asientos de la unidad.

Cómo presentar un reclamo por incumplimiento

El sitio del Ministerio de Transporte dispone de un Sistema de Denuncias. Para comunicar un problema relacionado con la accesibilidad, se debe ingresar al apartado de denuncias y solicitudes y seleccionar como motivo “Incumplimiento de las normas de accesibilidad/discapacidad”. La propia página recomienda dejar datos de contacto para facilitar la respuesta.

Antes de completar el formulario, conviene reunir la mayor cantidad de información verificable: identificación de la línea o empresa, número de interno si está disponible, fecha, parada o terminal y una descripción precisa de lo sucedido. Si hubo una respuesta por escrito, conservarla puede ser útil.

Para consultas administrativas sobre la credencial, el organismo también publica el correo [email protected]. Es un canal distinto de la denuncia formal y puede servir para dudas sobre la gestión del pase.

Qué revisar antes de viajar

Es recomendable comprobar que el Pase Libre Multimodal esté vigente y consultar su estado en el sistema provincial. La tramitación se realiza por internet y la entrega de la credencial está descentralizada en los municipios. El sistema solicita DNI y la documentación que acredita la condición de beneficiario, como CUD o credencial de INCUCAI/CUCAIBA, según el caso.

La Provincia también publicó una prórroga de un año para credenciales con vencimientos durante 2025, contada desde la fecha de vencimiento de cada pase. Esa disposición no debe interpretarse como una extensión automática e indefinida para cualquier credencial: lo prudente es verificar el caso particular antes de trasladarse.

Para ampliar los detalles sobre vigencia y renovación, podés consultar también qué hacer si el Pase Libre Multimodal vence durante 2026. Conocer las reglas del beneficio y los mecanismos de reclamo permite evitar que una dificultad operativa se convierta en la pérdida de un viaje.