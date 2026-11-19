Una histórica fábrica de conservas de pescado de la provincia de Buenos Aires dejará de funcionar definitivamente.

El Grupo Arcor confirmó este jueves 19 de noviembre el cierre de la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata, una decisión que afecta a aproximadamente 75 trabajadores y genera preocupación por la pérdida de puestos laborales.

El establecimiento, situado en la zona portuaria marplatense, sobre la avenida Edison, entre Magallanes y Ayolas, atravesaba desde hacía varios meses una situación complicada, con interrupciones de la producción y suspensiones de personal.

¿Por qué cierra La Campagnola?

La compañía explicó que la decisión responde a cambios profundos en la industria conservera, especialmente a la escasez de materia prima nacional y al crecimiento de las importaciones de productos terminados.

Según detalló la empresa, desde hace décadas el atún dejó de capturarse comercialmente en aguas argentinas, por lo que comenzó a importarse principalmente desde Ecuador para su posterior procesamiento y envasado.

Sin embargo, el mercado internacional fue modificándose y actualmente resulta más conveniente para las empresas adquirir las conservas directamente envasadas en sus países de origen.

A esto se suma la fuerte disminución de la disponibilidad de caballa, otro de los principales productos elaborados en la fábrica.

¿Qué pasará con los trabajadores?

El cierre afecta a alrededor de 75 empleados, entre operarios y personal administrativo.

Arcor anunció que ofrecerá la posibilidad de trasladarse a otras plantas del grupo. Para quienes no acepten esa alternativa, aseguró que se aplicarán las condiciones previstas por la legislación laboral vigente.

No obstante, la propuesta genera incertidumbre entre los trabajadores, ya que una eventual reubicación podría implicar abandonar Mar del Plata y trasladarse con sus familias a otras provincias.

Representantes del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) mantienen su preocupación por las condiciones de desvinculación y las indemnizaciones. Para este viernes 20 está prevista una reunión con la empresa.

Una marca que seguirá en las góndolas

El cierre de la fábrica marplatense no significa que La Campagnola desaparecerá del mercado argentino.

La marca continuará comercializando sus conservas, pero con un esquema de abastecimiento basado en productos elaborados y envasados en el exterior.

La decisión representa un nuevo golpe para la actividad industrial de Mar del Plata, una ciudad históricamente vinculada al procesamiento pesquero.

Detrás del cierre de una fábrica emblemática quedan decenas de familias que ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral.