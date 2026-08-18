Conflicto universitario: lanzan un paro nacional de cinco días y confirman nuevas protestas para fin de mes

Si tenías previsto cursar esta semana tras el fin de semana largo, las aulas de las casas de altos estudios volverán a ver resentida su actividad normal. A pesar de los recientes anuncios sobre giros presupuestarios, las federaciones sindicales ratificaron un duro esquema de protestas.

El inicio de la segunda mitad de agosto llega con una fuerte profundización del conflicto en el ámbito de la educación superior, lo que generará interrupciones totales o parciales en los turnos mañana y tarde.

Paro de cinco días convocado por CONADU Histórica

La medida de fuerza principal la encabeza la CONADU Histórica con un cese de actividades que abarca desde el martes 18 hasta el sábado.

Durante estas jornadas se realizarán clases públicas, cortes informativos y diversas acciones de visibilización en las facultades.

Instituciones y sectores académicos alcanzados por la medida

La protesta afecta de manera directa a la red de universidades nacionales distribuidas en todo el país, abarcando las distintas facultades e institutos dependientes.

El cese de actividades alcanza tanto a las carreras de grado y posgrado como a los colegios preuniversitarios, además de resentir la atención e investigación en los centros médicos e institutos científicos vinculados al sistema universitario nacional.

Pérdida salarial y reclamo por becas y hospitales

El eje central de los reclamos radica en la discusión paritaria, donde los gremios denuncian que los aumentos salariales quedaron rezagados frente a la inflación.

A la pérdida del poder adquisitivo se suma la exigencia de cumplir con los fondos para el funcionamiento general, las becas estudiantiles y la asistencia a los hospitales universitarios.

La postura oficial del Ministerio de Capital Humano

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguraron que la gestión mantiene un diálogo abierto y cumple estrictamente con los compromisos asumidos.

El Gobierno detalló la realización de giros para gastos de funcionamiento y partidas salariales acordadas, remarcando que la administración se ejecuta bajo estrictas pautas de equilibrio fiscal.

Nuevas paralizaciones confirmadas para fin de mes

El plan de lucha gremial continuará en los próximos días con nuevas jornadas de huelga de 48 horas anunciadas por FEDUN, FATUN y CONADU.

Estas medidas anticipan un cuatrimestre atravesado por la conflictividad y la constante incertidumbre en el calendario académico.