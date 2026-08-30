¿sos estudiante universitario? Confirmaron un aumento retroactivo y el nuevo monto de becas estratégicas

Si cursás una carrera universitaria prioritaria y cobrás ayuda estatal para sostener tus estudios, el Gobierno confirmó un ajuste clave en los importes.

A través de la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, se formalizó un incremento que eleva la cuota mensual de las Becas Manuel Belgrano a $187.495.

La vigencia del nuevo monto y la aplicación retroactiva

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y contempla un cobro retroactivo para los beneficiarios:

Vigencia oficial: la actualización de la asignación rige de forma retroactiva a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026 .

la actualización de la asignación rige de forma . Marco normativo: la suba fue dictada por la Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano.

la suba fue dictada por la , dependiente del Ministerio de Capital Humano. Origen de los fondos: la actualización se concretó tras ejecutarse una ampliación del presupuesto nacional mediante decreto.

La evolución del valor de la beca durante el año 2026

El subsidio económico acumuló diferentes actualizaciones en lo que va del ciclo lectivo para acompañar el costo de vida:

Monto inicial de marzo: la convocatoria arrancó con un valor fijado en $81.685 mensuales .

la convocatoria arrancó con un valor fijado en . Primera actualización de junio: en el sexto mes del año el haber se había reajustado a $122.527 .

en el sexto mes del año el haber se había reajustado a . Nuevo haber confirmado: con la última modificación aprobada, el estipendio trepa definitivamente a $187.495 por mes.

Quiénes están alcanzados por el programa y el cupo disponible

El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano cuenta con condiciones específicas de acceso y un límite de titulares:

Cupo de beneficiarios: la cobertura estatal contempla un límite máximo de 36.000 becarios en todo el país .

la cobertura estatal contempla un límite máximo de . Perfil de los alumnos: está destinado a jóvenes pertenecientes a hogares de bajos ingresos .

está destinado a jóvenes pertenecientes a . Oferta académica: abarca a estudiantes que cursen tecnicaturas o carreras universitarias consideradas clave para el desarrollo industrial y productivo.

Financiamiento e instituciones a cargo del beneficio

La gestión operativa y financiera de estas Becas Estratégicas se mantiene centralizada en el ámbito universitario nacional: