¿sos estudiante universitario? Confirmaron un aumento retroactivo y el nuevo monto de becas estratégicas

Si cursás una carrera universitaria prioritaria y cobrás ayuda estatal para sostener tus estudios, el Gobierno confirmó un ajuste clave en los importes.
A través de la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, se formalizó un incremento que eleva la cuota mensual de las Becas Manuel Belgrano a $187.495.
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La vigencia del nuevo monto y la aplicación retroactiva
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y contempla un cobro retroactivo para los beneficiarios:
- Vigencia oficial: la actualización de la asignación rige de forma retroactiva a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026.
- Marco normativo: la suba fue dictada por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
- Origen de los fondos: la actualización se concretó tras ejecutarse una ampliación del presupuesto nacional mediante decreto.
La evolución del valor de la beca durante el año 2026
El subsidio económico acumuló diferentes actualizaciones en lo que va del ciclo lectivo para acompañar el costo de vida:
- Monto inicial de marzo: la convocatoria arrancó con un valor fijado en $81.685 mensuales.
- Primera actualización de junio: en el sexto mes del año el haber se había reajustado a $122.527.
- Nuevo haber confirmado: con la última modificación aprobada, el estipendio trepa definitivamente a $187.495 por mes.
Quiénes están alcanzados por el programa y el cupo disponible
El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano cuenta con condiciones específicas de acceso y un límite de titulares:
- Cupo de beneficiarios: la cobertura estatal contempla un límite máximo de 36.000 becarios en todo el país.
- Perfil de los alumnos: está destinado a jóvenes pertenecientes a hogares de bajos ingresos.
- Oferta académica: abarca a estudiantes que cursen tecnicaturas o carreras universitarias consideradas clave para el desarrollo industrial y productivo.
Financiamiento e instituciones a cargo del beneficio
La gestión operativa y financiera de estas Becas Estratégicas se mantiene centralizada en el ámbito universitario nacional:
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- Organismo responsable: el financiamiento corre por cuenta de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
- Área ministerial: la partida presupuestaria está articulada dentro del esquema del Ministerio de Capital Humano.
- Objetivo central: busca incentivar la permanencia y graduación en áreas de conocimiento fundamentales para la economía nacional.