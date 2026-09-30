Paro docente en la provincia este jueves 31: qué deben tener en cuenta las familias

El paro docente en la Provincia de Buenos Aires obliga a muchas familias a revisar cómo organizarán la jornada de este jueves. Con el comienzo de octubre a pocas horas, la convocatoria gremial puede modificar el dictado de clases y los horarios habituales de quienes tienen chicos en edad escolar.

La medida fue difundida este miércoles 30 de septiembre y tiene como eje la protección de los trabajadores de la educación frente a la violencia. Para los padres, el dato más importante será conocer qué ocurrirá en su establecimiento, porque una convocatoria provincial no permite anticipar la adhesión de cada docente.

Cuándo será el paro docente y qué gremios convocan

La huelga está convocada para el jueves 1 de octubre. El anuncio lleva la firma de SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA, organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

La convocatoria oficial de la FEB identifica expresamente la fecha y centra el reclamo en el cuidado de quienes enseñan y el rechazo a las agresiones contra los docentes.

No se trata de un feriado ni de una modificación general del calendario escolar. Es una medida sindical, por lo que el funcionamiento concreto dependerá de la adhesión y de las comunicaciones de cada escuela.

Ver también: Docentes bonaerenses reclaman aumentos y denuncian sobrecarga laboral

Cómo saber si habrá clases en tu escuela

La consulta más útil es con la dirección o por los canales institucionales que utiliza habitualmente el establecimiento. Conviene buscar una comunicación que identifique el turno, el curso y las actividades alcanzadas, en lugar de dar por hecho que todos los alumnos tendrán la misma situación.

Si la escuela todavía no informó cómo funcionará, podés consultar durante la tarde de este miércoles. Para las familias que contratan transporte escolar, también resulta conveniente coordinar con el prestador una vez que tengan una respuesta del establecimiento.

Un mensaje reenviado de otro curso o de otra localidad puede describir una situación distinta. Antes de reorganizar el trabajo o pedir ayuda para cuidar a los chicos, lo aconsejable es confirmar que la información corresponde a su propia escuela.

Si tenés hijos en más de un nivel, consultá por cada uno. El aviso de primaria puede no describir lo que ocurrirá en secundaria, y un curso con clases parciales puede necesitar un horario de retiro distinto. Guardar la comunicación de la escuela ayuda a coordinar quién los lleva y quién los busca.

Revisá el cuaderno de comunicaciones y los mensajes institucionales.

Consultá si la información abarca todo el turno o únicamente determinadas clases.

Confirmá por separado el funcionamiento de actividades que tengan otra organización.

Si hay una evaluación prevista, preguntá cómo se comunicará una eventual reprogramación.

Por qué los docentes llaman a la medida

La convocatoria pone el foco en la violencia contra los trabajadores de la educación. El planteo forma parte de una agenda gremial que incluye pedidos de prevención, intervención de las autoridades y aplicación de herramientas de resguardo.

En la comisión técnica del 25 de septiembre, el frente docente también reclamó cobertura integral del IOMA, continuidad de las mesas laborales y respuestas a la sobrecarga de tareas. Son asuntos que los sindicatos consideran vinculados con las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.

En paralelo continúa la discusión por los salarios. Ese debate puede seguirse a través de los antecedentes de la negociación de docentes y estatales bonaerenses, pero no debe confundirse con el motivo central expresado en la convocatoria de este jueves.

Para mañana, la recomendación práctica es resolver la consulta con anticipación. No hay información suficiente para asegurar que todas las escuelas estarán cerradas ni que todas funcionarán normalmente: la confirmación del establecimiento será la que permita organizar el día sin depender de rumores.