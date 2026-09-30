Sueldos bonaerenses: comenzó el pago y ya hay fechas para docentes, policías y trabajadores de salud

Los sueldos bonaerenses comenzaron a pagarse este miércoles 30 de septiembre y el calendario seguirá durante la primera semana de octubre. Para miles de trabajadores, conocer el día de acreditación permite organizar vencimientos y gastos sin confundirlo con las novedades de la negociación salarial.

El esquema no deposita todos los haberes en una misma jornada: distribuye los pagos por organismos y deja para el final al sector educativo. Los depósitos de esta tanda corresponden a los salarios devengados en septiembre de 2026.

La discusión por los próximos aumentos avanza por otro carril. Una fecha de cobro confirmada no implica, por sí sola, que exista una recomposición nueva para todos los empleados públicos.

Sueldos bonaerenses: las fechas de cobro por sector

Fecha Trabajadores alcanzados Miércoles 30 de septiembre Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. Jueves 1 de octubre Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Viernes 2 de octubre Ministerio de Salud y Caja de Policía. Lunes 5 de octubre Administración central y numerosos organismos provinciales, con el detalle indicado más abajo. Martes 6 de octubre Poder Judicial. Miércoles 7 de octubre Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

La jornada que interesa a los docentes bonaerenses es el miércoles 7 de octubre. En Seguridad, el pago corresponde al jueves 1; en Salud, al viernes 2.

Ver también: Estatales bonaerenses: los antecedentes salariales y la nueva paritaria

Quiénes cobran el lunes 5 de octubre

Es la fecha que reúne la mayor cantidad de reparticiones. Incluye Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Economía, Contaduría y Tesorería General.

También comprende Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Fondo Provincial de Puertos; Desarrollo Agrario; Infraestructura y Servicios Públicos; Consejo de la Magistratura; Justicia y Derechos Humanos; Gobierno; Trabajo; Defensoría del Pueblo y Comunicación Pública.

Se suman ARBA, Autoridad del Agua, CIC, Comisión Provincial por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astillero Río Santiago y OPISU, además del Poder Legislativo, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza.

La nómina se completa con Jefatura de Asesores, Instituto Cultural, Ambiente, Hábitat y Desarrollo Urbano, Transporte, Instituto Universitario Policial Juan Vucetich e Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Qué mirar cuando se acredite el salario

La primera comprobación es el período que aparece en el recibo: septiembre. El nombre del mes de cobro y el mes trabajado no siempre coinciden, y esa diferencia puede generar confusión al comparar dos liquidaciones.

También conviene revisar el salario neto, los descuentos y los conceptos que integran la remuneración. Si aparece una diferencia respecto de lo esperado, el recibo permite identificar si está vinculada con la liquidación o si se trata de un problema de acreditación.

Cuando compares los movimientos, separá el depósito del sueldo de otros ingresos o transferencias que recibiste en la misma cuenta. El saldo disponible puede cambiar por débitos automáticos y pagos realizados después de la acreditación; por eso, no siempre coincide con el importe neto que figura en el recibo.

Para consultar documentación laboral, la Tesorería provincial enlaza el portal oficial de Recursos Humanos. Ante una incidencia particular, corresponde consultar al área de personal del organismo y conservar el comprobante del movimiento bancario.

El IPS tiene un calendario diferente

Los jubilados y pensionados provinciales no deben utilizar esta tabla para identificar su fecha. El IPS organizó el pago de septiembre para el 29 y el 30, según terminación de DNI, con vencimiento por ventanilla el 23 de octubre.

El detalle está en el calendario de septiembre del IPS. La distinción importa especialmente para las familias en las que conviven un trabajador activo y una persona jubilada: pertenecen a circuitos de pago diferentes.