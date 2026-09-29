Estatales bonaerenses van al paro este 7 de octubre: exigen subas de dos dígitos y fin de la precarización

El gremio de estatales bonaerenses oficializó una nueva medida de fuerza con fecha confirmada. ATE Buenos Aires anunció un paro provincial para el miercoles 7 de octubre en reclamo de mejoras salariales y estabilidad laboral en todas las dependencias del Estado.

Fecha confirmada y la movilización a la Legislatura

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada de protesta en todo el territorio bonaerense para el próximo miércoles 7 de octubre.

La medida de fuerza incluirá una gran concentración frente a la Cámara de Diputados y el Senado provincial en el marco del debate por el Presupuesto 2027.

Reclamo de pase a planta y fin de la precarización

El gremio exige la creación de los cargos necesarios para terminar con el trabajo no registrado en la provincia e incorporar a planta permanente a todos los becarios y contratados.

El pedido cobra mayor fuerza tras la última reunión paritaria con las autoridades provinciales, donde el Ejecutivo no presentó ninguna oferta de aumento salarial.

Solicitud de aumentos de dos dígitos y paritarias cortas

Frente al impacto del costo de vida, los trabajadores estatales reclaman una suba salarial de dos dígitos y la implementación de negociaciones paritarias de tramos cortos.

Para financiar estas mejoras, ATE plantea una reforma con mayor progresividad tributaria, aumentando la carga impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.

Boleto gratuito para áreas críticas y Consejo Municipal

Entre las exigencias centrales del pliego se destaca la implementación del boleto de transporte gratuito para el personal de las áreas de Educación y Salud.

Asimismo, solicitaron más recursos para el Consejo del Salario Municipal, el pase a un Convenio Colectivo de Trabajo unificado y el refuerzo de personal en sectores de atención urgente.