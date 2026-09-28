Docentes bonaerenses reclaman aumentos urgente y denunciaron sobrecarga laboral

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) formalizó un pedido urgente para dar continuidad a la discusión paritaria en la provincia de Buenos Aires. Tras reunirse en la Comisión Técnica Salarial, los gremios demandaron un aumento para trabajadores en actividad y jubilados que permita recuperar el poder adquisitivo frente a los recientes aumentos de tarifas, transporte, alquileres y alimentos.

Salarios contra la inflación: el pedido de suba

El FUDB remarcó que las subas constantes en los costos de vida mantienen en jaque la economía de los trabajadores del sector. Por este motivo, consideran indispensable cerrar un acuerdo que otorgue previsibilidad a los ingresos de los docentes bonaerenses.

Demandas más allá del sueldo: salud y condiciones

Los representantes de los educadores plantearon que la negociación no debe limitarse únicamente a los haberes. Exigieron que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice una cobertura integral en toda la provincia, señalando que sus falencias e incumplimientos impactan de forma indirecta en el bolsillo docente.

Fin de la sobrecarga y violencia escolar

Desde el frente gremial reclamaron poner fin a la sobrecarga de tareas y garantizar la desconexión fuera del horario de trabajo. A su vez, solicitaron la intervención del Estado y la Justicia para implementar medidas de prevención frente a los hechos de violencia en los colegios, como el reciente ataque a directivos en la Escuela N°13 de Ensenada.

Preocupación por el desfinanciamiento nacional

Por último, los gremios manifestaron su preocupación por el impacto del desfinanciamiento nacional en la educación técnico profesional. También pidieron mantener activas las comisiones técnicas para abordar aspectos del RAS y el impacto de la baja de natalidad en la matrícula escolar.