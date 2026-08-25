Paro docente en provincia: a quiénes afecta y qué escuelas podrían quedarse sin clases

Un nuevo paro docente en la Provincia de Buenos Aires volverá a alterar la actividad educativa esta semana, en medio de los reclamos salariales y a pocos días de que comience septiembre, mes en el que está prevista la reapertura de las negociaciones paritarias.

La medida forma parte de un plan de lucha que comenzó este martes con una movilización hacia La Plata y continuará durante la jornada siguiente. Sin embargo, el alcance no será igual al de otros paros provinciales realizados durante el año y dependerá especialmente de la adhesión que consiga la convocatoria en cada distrito.

Por eso, las familias deberán prestar atención a las comunicaciones de cada establecimiento para saber si habrá clases normalmente.

Cuándo es el paro docente en la Provincia de Buenos Aires

El paro fue convocado para este miércoles 26 de agosto de 2026 y tendrá una duración de 24 horas.

La medida fue resuelta por la Lista Multicolor de SUTEBA, sector opositor a la conducción provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

Ver también: Nueva paritaria docente: cuándo se reúne la Provincia y qué puede pasar con los salarios en septiembre

La decisión surgió de una instancia en la que, según los organizadores, participaron 7.833 docentes pertenecientes a 36 distritos bonaerenses.

Como antesala del paro, este martes 25 de agosto los sectores convocantes realizan una movilización hacia La Plata para llevar sus reclamos al Gobierno bonaerense.

La protesta fue presentada por sus organizadores como una jornada de “48 horas de lucha”, aunque solamente el miércoles incluye un cese total de actividades.

Ver también: Docentes bonaerenses: cuánto cobrarán en septiembre 2026 con el aumento ya confirmado

A quiénes afecta el paro docente del miércoles

Este es el punto más importante para las familias: no se trata de una huelga convocada por todos los gremios docentes bonaerenses.

La convocatoria parte de SUTEBA Multicolor, una agrupación interna opositora a la conducción provincial de SUTEBA.

Por el momento, el Frente de Unidad Docente Bonaerense no convocó a este paro. Tampoco lo hicieron de manera conjunta FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

Por ese motivo, no se espera una suspensión generalizada de clases en todas las escuelas de la Provincia.

El impacto dependerá de cuántos docentes adhieran individualmente en cada establecimiento y de la presencia que tenga la Multicolor en cada municipio.

En qué distritos podría sentirse con más fuerza

Las distintas publicaciones que vienen siguiendo la convocatoria señalan que la agrupación tiene mayor presencia en algunos distritos.

Entre los lugares donde podría registrarse un impacto mayor aparecen:

La Plata

Berisso

Ensenada

Bahía Blanca

Marcos Paz

La Matanza

Tigre

También se confirmó la participación de sectores opositores en Mar del Plata, donde la Multicolor anunció que realizará el paro durante este miércoles.

Esto no significa que todas las escuelas de esas ciudades permanecerán cerradas.

Incluso dentro de un mismo establecimiento puede ocurrir que algunos docentes adhieran y otros concurran normalmente, provocando suspensión de determinados cursos, reducción de horarios o actividades parciales.

¿Habrá clases normalmente en el resto de la Provincia?

En muchos distritos se espera que la actividad sea normal o con interrupciones puntuales.

Un ejemplo es Esteban Echeverría, donde la conducción local de SUTEBA confirmó que no adhiere a la medida y anticipó un impacto limitado.

Una situación similar podría presentarse en municipios como Ezeiza y Almirante Brown, donde tampoco se esperaba una participación masiva de docentes.

En otros distritos donde no existe una conducción Multicolor fuerte, la afectación dependerá fundamentalmente de decisiones individuales.

Por ese motivo, no puede afirmarse de antemano que el miércoles no habrá clases en toda la Provincia.

Qué escuelas pueden verse afectadas

El paro está dirigido principalmente a docentes de establecimientos públicos de gestión estatal.

Dependiendo de la adhesión, podría repercutir en distintos niveles y modalidades del sistema educativo:

Jardines de infantes.

Escuelas primarias.

Escuelas secundarias.

Escuelas técnicas y agrarias.

Educación especial.

Educación de adultos.

Institutos educativos donde trabajen docentes comprendidos por la convocatoria.

En cambio, SADOP no anunció una adhesión general, por lo que las escuelas privadas no se encuentran alcanzadas de manera general por esta convocatoria.

De todos modos, cada institución puede tener situaciones particulares, por lo que la recomendación para las familias es consultar directamente con la escuela antes del inicio de la jornada.

Por qué paran los docentes

El principal reclamo de la Multicolor es la reapertura inmediata de la paritaria docente bonaerense.

El último acuerdo entre Provincia y los gremios estableció una recomposición del 7%, dividida en:

5% desde julio .

. 2% adicional desde agosto.

Ambos porcentajes fueron calculados sobre los salarios correspondientes a junio. La negociación quedó pautada para volver a abrirse durante septiembre.

Sin embargo, el sector opositor considera que no se debería esperar hasta el próximo mes y reclama que el Gobierno convoque nuevamente a los gremios de manera inmediata.

Qué salario reclaman los docentes que convocaron al paro

SUTEBA Multicolor plantea llevar el salario inicial docente a $1.600.000.

Según los datos difundidos por los propios convocantes, un docente que recién comienza tendría con la escala de agosto un ingreso de referencia de $918.438, frente a una canasta que ubican por encima de $1,5 millones.

La diferencia entre ambos valores es uno de los argumentos utilizados por el sector para reclamar una nueva recomposición antes de septiembre.

La conducción oficial de SUTEBA, en cambio, aprobó por amplia mayoría el acuerdo salarial alcanzado en julio y mantiene como próxima instancia la reapertura prevista para el mes siguiente.

Los descuentos por los paros anteriores también están en discusión

Otro punto importante del conflicto son los descuentos aplicados por anteriores medidas de fuerza convocadas por sectores disidentes.

SUTEBA Multicolor exige que la Dirección General de Cultura y Educación devuelva los días descontados.

La cartera educativa bonaerense viene considerando que las medidas convocadas por agrupaciones internas sin el respaldo de la conducción formal del sindicato no constituyen una convocatoria gremial válida y, en consecuencia, registró ausencias y realizó descuentos.

La Multicolor cuestiona esa postura y sostiene que se encuentra afectado el derecho constitucional a huelga.

Este martes también volvió a cobrar relevancia una medida cautelar del Tribunal del Trabajo N°5 de La Plata vinculada con el registro de las ausencias de docentes que participan en medidas de fuerza.

Qué otros reclamos plantea SUTEBA Multicolor

La protesta no se limita al salario.

El pliego presentado por los sectores convocantes incluye además reclamos relacionados con:

El funcionamiento del IOMA .

. La defensa del sistema previsional y del IPS .

. Mayor presupuesto educativo.

Infraestructura escolar.

Comedores escolares.

Becas, libros y útiles.

Creación de cargos.

Recuperación de fondos educativos nacionales.

Devolución de descuentos por paro.

Endeudamiento de trabajadores de la educación con el Banco Provincia.

También reclaman que SUTEBA y CTERA profundicen las medidas de fuerza y piden a las centrales sindicales una protesta de alcance nacional.

Por qué este paro tendrá un impacto diferente al de otras medidas

Durante 2026 hubo otras jornadas en las que el alcance fue considerablemente mayor porque participaron las principales organizaciones docentes.

El 30 de junio, por ejemplo, SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET realizaron un paro provincial que, según los sindicatos, alcanzó un 95% de adhesión.

También a comienzos de agosto SUTEBA adhirió al paro nacional convocado por CTERA, con participación de sindicatos docentes de diferentes provincias.

La situación del miércoles es distinta porque la conducción mayoritaria del gremio bonaerense no forma parte de la convocatoria.

Por eso, se espera una afectación más concentrada en las escuelas y municipios donde la agrupación Multicolor cuenta con mayor representación.

Cómo saber si habrá clases este miércoles

No existe un listado oficial único de escuelas que permanecerán sin actividad.

La adhesión se define docente por docente y puede producir situaciones diferentes incluso dentro del mismo establecimiento.

Por eso, las familias deberían revisar durante este martes y a primera hora del miércoles:

Los grupos de comunicación de cada curso.

Los avisos enviados por la escuela.

Las plataformas institucionales.

Las comunicaciones de directivos y docentes.

En algunos establecimientos puede suspenderse completamente la actividad, mientras que en otros habrá solamente cursos afectados o clases con horarios reducidos.

Así, el paro docente de este miércoles 26 tendrá alcance provincial por la convocatoria, pero no implicará automáticamente que todas las escuelas bonaerenses permanezcan sin clases. El verdadero impacto recién podrá conocerse con el nivel de adhesión que consiga SUTEBA Multicolor en cada distrito.