Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: peligra el inicio de clases y todo lo que tenés que saber antes del 2 de marzo

El ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de extrema incertidumbre y alta tensión política y sindical. A escasas semanas de la fecha oficial establecida para que más de cinco millones de estudiantes bonaerenses regresen a las aulas, los principales gremios que representan a los trabajadores de la educación han rechazado de manera categórica la última oferta salarial del gobierno provincial y comienzan a ejecutar medidas de fuerza concretas.

Esta falta de acuerdo paritario genera un impacto inmediato en la planificación y organización diaria de miles de familias, que se enfrentan a la altísima probabilidad de que el próximo lunes 2 de marzo se convierta en una jornada de escuelas cerradas. De concretarse, esta paralización alterará por completo la rutina laboral, económica y educativa en todos los distritos y municipios de la Provincia, obligando a los padres a buscar alternativas de cuidado de último momento.

El rechazo a la oferta salarial del 3 por ciento y la ausencia de bonos

El núcleo central de este profundo conflicto radica en el estancamiento y fracaso de las recientes mesas de negociación paritaria, donde la distancia entre las posibilidades financieras de las arcas provinciales y las necesidades económicas urgentes de los educadores ha quedado en absoluta evidencia.

Durante la última reunión técnica oficial, el Gobierno bonaerense presentó una propuesta que consistía de manera exclusiva en un aumento del 3% para el mes de febrero, calculado estrictamente sobre la base de los salarios vigentes del mes de enero. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones del país durante este mismo periodo, el Ejecutivo provincial no incluyó ningún tipo de bono extraordinario ni suma fija para intentar compensar la inflación acumulada del primer bimestre del año.

Para las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), este magro esquema ofrecido resulta completamente insuficiente para hacer frente al encarecimiento sostenido de la canasta básica alimentaria, el transporte público y el fuerte aumento tarifario de los servicios esenciales. Según los rigurosos análisis técnicos presentados por las fuentes sindicales, el impacto real de este 3% en el bolsillo de un maestro de grado que recién se inicia en la actividad representa un incremento monetario mínimo, totalmente incapaz de recomponer la severa pérdida del poder adquisitivo sufrida durante los últimos meses.

Ante esta situación crítica, las bases docentes fueron consultadas mediante asambleas en todos los distritos escolares y el resultado fue determinante: el rechazo se impuso por una amplia mayoría, derivando en la inminente huelga que hoy paraliza la proyección del calendario escolar oficial en el territorio bonaerense.

Qué gremios impulsan la medida de fuerza para el 2 de marzo

El complejo panorama gremial en la Provincia de Buenos Aires muestra un descontento generalizado y unánime con la propuesta del Ejecutivo, aunque la ejecución y el anuncio de las medidas de fuerza presentan particularidades de acuerdo a los tiempos orgánicos y estatutarios de cada sindicato:

Federación de Educadores Bonaerenses (FEB): Esta histórica entidad fue la primera en tomar una postura contundente y oficial. Tras la realización de su Congreso Extraordinario, los congresales rechazaron la propuesta de forma unánime y convocaron oficialmente a un paro de 24 horas para el 2 de marzo , día estipulado para el inicio de las clases. El acatamiento de la FEB tiene un impacto masivo y paralizante, especialmente en las escuelas de los distritos y localidades del interior bonaerense.

Esta histórica entidad fue la primera en tomar una postura contundente y oficial. Tras la realización de su Congreso Extraordinario, los congresales rechazaron la propuesta de forma unánime y , día estipulado para el inicio de las clases. El acatamiento de la FEB tiene un impacto masivo y paralizante, especialmente en las escuelas de los distritos y localidades del interior bonaerense. Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA): El gremio mayoritario, con un peso territorial determinante en la populosa región del Conurbano bonaerense, también declaró fuertemente insuficiente la oferta salarial . Las bases exigen una recomposición urgente que sea incorporada de manera íntegra al salario básico, rechazando de plano el 3% aislado y alineándose con la necesidad de visibilizar el reclamo con medidas de acción directa.

El gremio mayoritario, con un peso territorial determinante en la populosa región del Conurbano bonaerense, también . Las bases exigen una recomposición urgente que sea incorporada de manera íntegra al salario básico, rechazando de plano el 3% aislado y alineándose con la necesidad de visibilizar el reclamo con medidas de acción directa. SADOP, UDOCBA y AMET: El resto de los sindicatos que conforman el frente gremial se encolumnaron detrás del rechazo a la oferta paritaria oficial. La firme adhesión del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) es un factor fundamental en este escenario, ya que mantiene en alerta máxima a los padres de alumnos que asisten a colegios de gestión privada con subvención del Estado, donde el normal dictado de clases también se verá seriamente afectado por la retención de tareas.

Cronología de la tensión paritaria bonaerense en 2026

Para comprender la profundidad de este conflicto a muy pocos días de la ansiada vuelta a las aulas, resulta indispensable repasar cómo se desarrollaron y finalmente se estancaron las negociaciones salariales durante el inicio de este año lectivo.

Fecha de la negociación Instancia del conflicto Propuesta oficial y respuesta gremial Inicios de febrero 2026 Primera mesa técnica del mes La Provincia ofreció un porcentaje cercano al 2%. Los gremios lo declararon absolutamente inadmisible y exigieron una mejora sustancial. Mediados de febrero 2026 Segunda oferta oficial El Gobierno elevó la propuesta a un 3% exclusivo para febrero, confirmando que no se pagarían bonos adicionales para compensar. Días posteriores Asambleas y congresos Las bases sindicales rechazan la oferta por considerarla insuficiente y definen avanzar con medidas de acción directa en las escuelas. 2 de marzo de 2026 Fecha de inicio del ciclo lectivo Paro de 24 horas inminente. Alta probabilidad de suspensión de clases presenciales en la inmensa mayoría de los establecimientos educativos.

El contexto económico que agrava la situación del sector docente

La profunda crisis salarial que atraviesa hoy la provincia de Buenos Aires se enmarca en un contexto macroeconómico extremadamente complejo a nivel nacional, que ha impactado de lleno y de forma negativa en la estructura de financiamiento de todo el sistema educativo provincial.

Entre los factores estructurales que complican la resolución de este conflicto paritario se destacan los siguientes puntos clave:

La pérdida de fondos nacionales: La eliminación definitiva de partidas históricas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) significó un feroz recorte neto y directo en el salario de bolsillo que perciben todos los maestros, restando un componente fundamental que históricamente complementaba sus ingresos mensuales.

La eliminación definitiva de partidas históricas como el significó un feroz recorte neto y directo en el salario de bolsillo que perciben todos los maestros, restando un componente fundamental que históricamente complementaba sus ingresos mensuales. Inflación acumulada sin freno: Los altos índices inflacionarios de los últimos meses han superado con creces las actualizaciones salariales otorgadas por decreto o acuerdo previo, generando un peligroso desfasaje que los gremios exigen reparar de manera urgente antes de siquiera comenzar a discutir la pauta definitiva para el resto del año 2026.

Los altos índices inflacionarios de los últimos meses han superado con creces las actualizaciones salariales otorgadas por decreto o acuerdo previo, que los gremios exigen reparar de manera urgente antes de siquiera comenzar a discutir la pauta definitiva para el resto del año 2026. Limitaciones presupuestarias provinciales: Desde las carteras de Economía y Educación bonaerenses admiten con preocupación que el margen de maniobra fiscal del Estado es sumamente estrecho, producto de la caída constante de la recaudación. Aseguran que resulta operativamente imposible otorgar aumentos que superen ampliamente la recaudación actual sin comprometer severamente las finanzas públicas provinciales.

Qué alternativas quedan para evitar las aulas vacías

Frente a este complejo escenario dominado por la urgencia de las fechas límite, las familias bonaerenses exigen respuestas rápidas y certezas operativas para poder organizar su dinámica diaria. Si bien la contundente huelga del 2 de marzo ya ha sido votada y formalizada por gremios de peso estratégico, en términos estrictamente administrativos la mesa de negociación paritaria no se encuentra legalmente clausurada.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aún conserva la potestad política y la herramienta institucional de realizar una convocatoria de urgencia de último momento durante los últimos días hábiles de febrero. Para lograr desactivar la medida de fuerza a tiempo, el Ejecutivo provincial debería presentar sobre la mesa una oferta económica netamente superadora, que logre achicar de forma real y palpable la abismal distancia con la inflación y que fortalezca el salario básico de manera completamente remunerativa.

En caso de que las negociaciones permanezcan estancadas y no surja un sorpresivo acuerdo, la apertura del ciclo lectivo 2026 estará fuertemente marcada por una enorme irregularidad en toda la jurisdicción más grande del país. Mientras las escuelas de gestión pública proyectan un acatamiento total o casi total al paro, las instituciones de gestión privada evaluarán su operatividad dependiendo del nivel de adhesión de su propio cuerpo docente, dejando a millones de niños y adolescentes a la espera de una resolución que garantice su derecho fundamental a la educación integral.