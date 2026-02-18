Paritaria Estatales PBA: Se define el primer aumento de 2026 y el nuevo esquema de actualización para docentes y administrativos

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires ha llegado a su punto de definición. Tras semanas de especulaciones y un cierre de 2025 marcado por la erosión del poder adquisitivo, el gobierno de Axel Kicillof ha convocado formalmente a los gremios estatales y docentes para establecer las pautas del primer aumento salarial de 2026. Esta negociación no es una más: definirá si los salarios lograrán empatarle a la inflación proyectada para el primer trimestre o si se repetirá el escenario de pérdida real de ingresos.

Para los trabajadores de la administración pública (Ley 10.430), docentes, judiciales y personal de salud, las próximas 48 horas son críticas. Lo que se discute en La Plata no es solo un porcentaje, sino la metodología de actualización que regirá durante un año que se anticipa volátil en términos económicos. A continuación, analizamos en profundidad las claves de la mesa técnica y cómo impactará en tu bolsillo la próxima liquidación.

El eje de la discusión: Porcentaje fijo vs. Indexación mensual

El nudo central de la paritaria bonaerense 2026 pasa por el mecanismo de ajuste. Los sindicatos mayoritarios, encabezados por ATE y UPCN, junto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), han unificado una postura clara: rechazar sumas fijas no remunerativas que achaten la pirámide salarial y exigir un esquema que garantice, como mínimo, no perder contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Fuentes del Ministerio de Economía provincial advierten que la coparticipación ha sufrido recortes drásticos, lo que limita la “caja” de la Provincia para ofrecer aumentos muy por encima de la recaudación. Sin embargo, la presión gremial se centra en dos puntos innegociables para firmar el acuerdo de febrero:

Actualización mensual automática: Los gremios piden que los salarios se ajusten mes a mes según el último dato de inflación del INDEC, evitando así el rezago de dos o tres meses que se produjo en paritarias anteriores.

Los gremios piden que los salarios se ajusten mes a mes según el último dato de inflación del INDEC, evitando así el rezago de dos o tres meses que se produjo en paritarias anteriores. Recuperación de lo perdido en 2025: Se exige un “bono compensatorio” o un porcentaje extra inicial que cubra la diferencia entre la inflación acumulada del año pasado y los aumentos otorgados efectivamente.

Se exige un “bono compensatorio” o un porcentaje extra inicial que cubra la diferencia entre la inflación acumulada del año pasado y los aumentos otorgados efectivamente. Pase a planta permanente: Se insiste en la regularización de miles de trabajadores auxiliares y administrativos que continúan en condiciones de precariedad laboral.

Ver también: Atención Estatales y Docentes: La decisión de Kicillof tras el rechazo paritario que cambia tu cobro de febrero

Comparativa de reclamos por sector y proyecciones

No todos los sectores estatales llegan a la negociación con las mismas urgencias. Mientras que el sector docente prioriza el salario básico para que impacte en la antigüedad, el sector salud pone el foco en las guardias y bonificaciones específicas. En la siguiente tabla desglosamos la situación actual de los principales escalafones y qué es lo que se está discutiendo en las mesas técnicas:

Sector / Gremio Principal Reclamo Febrero 2026 Impacto Buscado Docentes (SUTEBA/FEB) Aumento al Básico + Cláusula de Monitoreo Evitar el achatamiento y garantizar que el inicial cubra la Canasta Básica Total. Administración (ATE/UPCN) Aumento porcentual acumulativo Que el aumento de febrero se calcule sobre el sueldo de enero 2026, no sobre la base de diciembre 2025. Salud (CICOP) Ajuste en valor de Guardias Frenar el éxodo de profesionales hacia el sistema privado o CABA. Judiciales (AJB) Ley de Enganche (Discusión) Recuperar la proporcionalidad histórica con la justicia nacional.

El factor cronograma: Cuándo se cobra el aumento

Uno de los aspectos más técnicos y que mayor ansiedad genera es la fecha de cierre de liquidaciones. Para que el aumento impacte en el cobro de los haberes de febrero (que se perciben los primeros días de marzo), el acuerdo debe cerrarse antes del día 20 del mes corriente. Si las negociaciones se dilatan más allá de esa fecha límite administrativa, el incremento se cobrará por “planilla complementaria” a mediados de mes o directamente retroactivo con el sueldo de marzo.

Ver también: Paritarias Estatales y Docentes Bonaerenses: La Provincia confirmó un aumento que se cobrará en marzo

Es vital que revises el estado de las negociaciones día a día, ya que una demora en la firma del acta paritaria implica automáticamente un retraso en la percepción del dinero en tu cuenta sueldo del Banco Provincia. La estrategia del gobierno suele ser estirar la negociación para ganar tiempo financiero, mientras que los gremios presionan para cerrar antes del cierre de carga del sistema informático.

Impacto en el IOMA y las Asignaciones Familiares

Un punto que a menudo pasa desapercibido en los titulares, pero que es fundamental en el análisis experto, es el impacto de los aumentos en los topes de las Asignaciones Familiares. Si el gobierno otorga un aumento salarial pero no actualiza simultáneamente los tramos de las asignaciones, miles de trabajadores estatales podrían dejar de cobrar el beneficio por hijo, neutralizando en la práctica el aumento de sueldo recibido.

Los representantes gremiales han puesto sobre la mesa la necesidad de que los topes se muevan automáticamente con cada incremento salarial. Del mismo modo, se vigila de cerca el aporte al IOMA (la obra social estatal), que atraviesa una crisis de prestaciones. Un aumento de sueldo implica un mayor aporte a la obra social, por lo que los trabajadores exigen que ese mayor descuento se traduzca en una mejora real e inmediata en la cobertura médica y la disponibilidad de turnos, hoy fuertemente restringida en varias localidades del interior bonaerense.

Escenarios posibles para el cierre de febrero 2026

Basado en los antecedentes de la gestión Kicillof y el contexto macroeconómico actual, el escenario más probable para esta paritaria incluye una oferta escalonada bimestral. Es decir, un porcentaje a cobrar con el sueldo de febrero y otro con el de marzo, con el compromiso de reabrir la discusión en abril. Esto permite al gobierno provincial monitorear la recaudación impositiva antes de comprometer gastos futuros.

Sin embargo, la base trabajadora presiona por una suma fija de emergencia que actúe como puente hasta que se consolide el acuerdo porcentual. Si sos trabajador estatal, mantenete alerta a las comunicaciones oficiales de tu delegado gremial, ya que las medidas de fuerza no están descartadas si la oferta inicial resulta insuficiente o si se intenta imponer un techo salarial por decreto.

Consultá periódicamente tu recibo de haberes digital para verificar que los códigos de descuento y las bonificaciones estén correctamente liquidados una vez que se oficialice el aumento, ya que los errores en la carga de las primeras cuotas de paritaria son frecuentes en cambios de escala masivos.