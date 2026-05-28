Precio vtv en la provincia de buenos aires: tarifas oficiales y exenciones en junio 2026

El precio de la VTV en la Provincia de Buenos Aires se mantiene con los últimos ajustes implementados en el arranque del año, consolidándose como un trámite ineludible para circular en regla. En junio de 2026, los conductores deben afrontar tarifas que rozan los 100.000 pesos para los automóviles particulares estándar, lo que obliga a las familias y trabajadores a planificar este gasto con suma anticipación para evitar multas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es de carácter obligatorio para todos los autos particulares y motocicletas radicados en el territorio bonaerense que superen los dos años de antigüedad desde su patentamiento o los 60.000 kilómetros recorridos. Este control anual certifica de forma exhaustiva que las condiciones mecánicas, los sistemas de seguridad y las emisiones de gases contaminantes del rodado se encuentren dentro de los parámetros permitidos por la Ley Nacional de Tránsito y las normativas provinciales vigentes.

Valores vigentes para vehículos particulares y motos

Los conductores que asistan a cualquiera de las plantas verificadoras bonaerenses distribuidas en los diferentes municipios encontrarán un cuadro tarifario completamente unificado en toda la jurisdicción. El costo final del trámite con IVA incluido varía drásticamente dependiendo del tipo de vehículo, la cilindrada en el caso de las motos, y su peso estructural, siendo los rodados pesados de carga los más castigados por la actual escala de precios.

A continuación, se detalla el cuadro de precios oficiales y definitivos que rige actualmente para las distintas categorías vehiculares que deben someterse a la inspección:

Tipo de vehículo Precio final (Junio 2026) Motos (50cc hasta 200cc) $38.823,06 Motos (200cc hasta 600cc) $58.234,59 Motos (más de 600cc) $77.646,12 Autos particulares (hasta 2.500 kg) $97.057,65 Vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.703,77 Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg) $58.234,59

Es sumamente importante recordar a los usuarios que el pago se realiza de manera presencial directamente en la planta y bajo ningún concepto se exigen transferencias previas al momento de reservar el turno de manera online en la plataforma del Ministerio. Esta aclaración es vital, ya que previene y evita las estafas virtuales mediante páginas clonadas que han proliferado alarmantemente en el último tiempo en toda la región.

Conductores exentos del pago en el trámite

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires estipula por ley bonificaciones totales del 100% sobre la tarifa base para sectores muy específicos y vulnerables de la población. Estas exenciones impositivas buscan aliviar el bolsillo de personas con movilidad reducida y adultos mayores con ingresos mínimos, garantizando que sus vehículos de uso diario mantengan las condiciones óptimas de seguridad vial sin representar una carga económica insostenible.

Los grupos poblacionales que no abonan la tarifa de la VTV bajo ninguna circunstancia son los siguientes:

Personas con discapacidad: Deben presentar obligatoriamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y contar en el sistema con la exención del pago de patente automotor otorgada previamente por ARBA.

Deben presentar obligatoriamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y contar en el sistema con la exención del pago de patente automotor otorgada previamente por ARBA. Jubilados y pensionados: El beneficio aplica exclusivamente a mayores de 65 años cuyos ingresos mensuales netos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios estipulados por ANSES.

El beneficio aplica exclusivamente a mayores de 65 años cuyos ingresos mensuales netos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios estipulados por ANSES. Servicios públicos y emergencias: Vehículos pertenecientes al parque automotor de dependencias municipales, dotaciones de bomberos voluntarios y ambulancias de uso público.

Para acceder formalmente a la gratuidad del proceso, el interesado debe ser ineludiblemente el titular registral del vehículo y presentar en ventanilla toda la documentación original que acredite su condición especial al momento de presentarse en la fosa de inspección técnica.

Documentación obligatoria para presentar en la planta

Al momento de acercarse físicamente al centro de revisión técnica asignado en el turno, el usuario debe tener consigo una serie de documentos innegociables para certificar su identidad y la del vehículo. El personal administrativo exigirá los papeles físicos o sus versiones digitales oficiales en la aplicación Mi Argentina antes de habilitar el ingreso del automóvil a la línea de control mecánico, de frenos y suspensión.

Los requisitos indispensables e irremplazables para verificar incluyen:

Cédula Verde o Cédula Azul vigente, dependiendo de si asiste el titular o una persona autorizada para manejar.

Título de Propiedad del Automotor, siendo este requisito solo obligatorio si es la primera vez que se realiza la VTV de ese dominio.

Documento Nacional de Identidad (DNI) físico o digital de la persona que asiste al turno programado.

Licencia de conducir vigente y acorde a la categoría del vehículo, emitida en cualquier punto de Argentina.

Comprobante de seguro del vehículo al día, ya sea la póliza impresa o el certificado en la app de la aseguradora.

El incumplimiento o la falta en la presentación de esta documentación vehicular básica y elemental derivará en el rechazo inmediato del trámite por parte de los operadores, obligando al usuario a solicitar un nuevo turno en el saturado sistema web del gobierno provincial, perdiendo tiempo valioso.

Sanciones económicas por circular con la oblea vencida

La fiscalización en las diversas rutas, accesos y calles de la Provincia de Buenos Aires es sumamente rigurosa, y la falta de VTV representa una infracción catalogada como grave por la ley. Los controles de tránsito habituales y retenes policiales utilizan cada vez más la tecnología de lectura automática de patentes para detectar de inmediato a los infractores sin necesidad de detenerlos físicamente.

El valor nominal de las multas está directamente atado a la Unidad Fija (UF), cuyo costo se actualiza bimestralmente en base al precio promedio del litro de nafta de mayor octanaje en las estaciones del Automóvil Club Argentino. Las sanciones económicas en el territorio bonaerense en mayo de 2026 pueden ir desde los $568.800 de base hasta superar holgadamente la suma de $1.800.000, dependiendo estrictamente de si el conductor es reincidente en la falta y de la gravedad general que dictamine finalmente el juez de faltas interviniente en la jurisdicción.