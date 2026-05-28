Aumentó la VTV en la Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora y quiénes están exceptuados

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a registrar un fuerte incremento en la provincia de Buenos Aires y realizar el trámite ya cuesta cerca de $100.000 para los automóviles particulares. La actualización tarifaria comenzó a regir en las plantas bonaerenses y genera preocupación entre conductores por el impacto en el bolsillo.

Según los nuevos cuadros tarifarios oficiales, los vehículos de hasta 2.500 kilos deben abonar alrededor de $97.057 para realizar la verificación obligatoria, mientras que las motocicletas superan los $38.800. En el caso de vehículos pesados, remolques y acoplados, las cifras son considerablemente más elevadas.

El incremento responde al mecanismo de actualización establecido por la Provincia, vinculado a los acuerdos salariales del sector y a los costos operativos de las empresas concesionarias que administran las plantas verificadoras.

La VTV continúa siendo obligatoria para circular en territorio bonaerense y debe realizarse en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60 mil kilómetros recorridos. No contar con la oblea vigente puede derivar en multas de alto valor e incluso en la retención del vehículo durante controles viales.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recordaron además que existen sectores exceptuados del pago, aunque igualmente deben realizar la inspección. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados con ingresos mínimos, personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), vehículos municipales y unidades de bomberos.

En paralelo, la Provincia ratificó que mantendrá el sistema actual de verificación técnica y no adherirá a las modificaciones impulsadas a nivel nacional respecto a talleres privados y cambios en los plazos de revisión.