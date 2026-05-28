Aumentó la VTV en la Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora y quiénes están exceptuados

Por Francisco Díaz
La vtv en provincia de buenos aires: plazos, nuevos costos y quiénes pagan la mitad en 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a registrar un fuerte incremento en la provincia de Buenos Aires y realizar el trámite ya cuesta cerca de $100.000 para los automóviles particulares. La actualización tarifaria comenzó a regir en las plantas bonaerenses y genera preocupación entre conductores por el impacto en el bolsillo.

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Según los nuevos cuadros tarifarios oficiales, los vehículos de hasta 2.500 kilos deben abonar alrededor de $97.057 para realizar la verificación obligatoria, mientras que las motocicletas superan los $38.800. En el caso de vehículos pesados, remolques y acoplados, las cifras son considerablemente más elevadas.

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El incremento responde al mecanismo de actualización establecido por la Provincia, vinculado a los acuerdos salariales del sector y a los costos operativos de las empresas concesionarias que administran las plantas verificadoras.

La VTV continúa siendo obligatoria para circular en territorio bonaerense y debe realizarse en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60 mil kilómetros recorridos. No contar con la oblea vigente puede derivar en multas de alto valor e incluso en la retención del vehículo durante controles viales.

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Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recordaron además que existen sectores exceptuados del pago, aunque igualmente deben realizar la inspección. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados con ingresos mínimos, personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), vehículos municipales y unidades de bomberos.

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En paralelo, la Provincia ratificó que mantendrá el sistema actual de verificación técnica y no adherirá a las modificaciones impulsadas a nivel nacional respecto a talleres privados y cambios en los plazos de revisión.

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