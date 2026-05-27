Aguinaldo bonaerense: la fecha que esperan estatales y docentes en junio 2026

El aguinaldo bonaerense volvió a quedar en el centro de la agenda de estatales y docentes de la Provincia de Buenos Aires, en una semana marcada por la expectativa salarial y por la negociación paritaria que se retomará en junio. Aunque todavía resta la publicación formal del cronograma completo, el Gobierno provincial anticipó ante los gremios que en los próximos días se conocerán las fechas de pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario.

La Provincia prepara el calendario del aguinaldo

La definición fue comunicada durante una reunión paritaria realizada en el Ministerio de Economía bonaerense, donde participaron representantes del Ejecutivo y sindicatos estatales y docentes. En ese encuentro, la administración provincial indicó que el cronograma se informaría durante la última semana de mayo, entre el martes 26 y el viernes 29.

El dato es clave porque el pago del medio aguinaldo suele ordenar las consultas de miles de trabajadores públicos, especialmente en áreas como educación, salud, administración central, seguridad, organismos descentralizados y jubilados provinciales. La expectativa no pasa solo por saber el día de acreditación, sino también por cómo llegará el sueldo de junio después de la reapertura de la paritaria.

Qué se sabe hasta ahora del pago

Por el momento, la información confirmada es que la Provincia se comprometió a dar a conocer el calendario de pagos del aguinaldo y los haberes. La publicación oficial debe seguirse a través de los canales habituales del Gobierno bonaerense y de la Tesorería General, donde se actualiza el cronograma mensual de sueldos.

El medio aguinaldo corresponde a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. En términos generales, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del primer semestre, aunque cada liquidación puede variar según cargo, antigüedad, adicionales, régimen horario, bonificaciones y descuentos aplicados.

Por qué la paritaria también importa

La reunión con los gremios no dejó una nueva oferta salarial inmediata, pero sí abrió una instancia sensible. El Ejecutivo bonaerense planteó que las negociaciones se retomarán en junio, una vez que se conozca la inflación de mayo. Para los trabajadores, ese punto es central porque el salario que se tome como referencia puede incidir en el bolsillo y en la percepción del aguinaldo.

Los gremios estatales vienen reclamando una recomposición que evite una nueva pérdida frente a la inflación. Entre los planteos aparecen la necesidad de un aumento urgente, la mejora de los básicos, el tratamiento de sumas fijas y la situación de trabajadores precarizados o bajo modalidades transitorias.

Punto en discusión Qué significa para el trabajador Calendario de pago Define cuándo se acreditan haberes y aguinaldo en cada sector. Paritaria de junio Puede marcar una nueva recomposición salarial para el segundo tramo del año. Base de cálculo Incide en el monto final del medio aguinaldo según el mejor sueldo del semestre. Bonos o sumas fijas No siempre impactan igual en el SAC: depende de su carácter remunerativo.

Qué tienen que revisar estatales y docentes

Mientras se espera la confirmación oficial del cronograma, los trabajadores bonaerenses deberían prestar atención a tres datos concretos: la fecha de acreditación, el recibo de sueldo y la composición del haber. Allí se podrá verificar qué conceptos fueron incluidos y cuáles no forman parte del cálculo del aguinaldo.

Fecha de depósito: se conocerá con el cronograma oficial de la Provincia.

se conocerá con el cronograma oficial de la Provincia. Recibo de sueldo: permitirá revisar básicos, adicionales y descuentos.

permitirá revisar básicos, adicionales y descuentos. Mayor remuneración del semestre: es el dato central para estimar el SAC.

es el dato central para estimar el SAC. Paritaria pendiente: puede modificar expectativas salariales para junio y los meses siguientes.

Un pago clave antes del invierno

El aguinaldo llega en un momento de fuerte presión sobre los ingresos familiares. Para muchos empleados públicos bonaerenses, el cobro del SAC funciona como un refuerzo para afrontar deudas, servicios, alquileres, tarjetas y gastos de invierno. Por eso, la confirmación del calendario es una de las consultas más buscadas en la previa de junio.

La Provincia también expuso ante los sindicatos un panorama económico complejo, con caída de la actividad, pérdida de empleos registrados y aumento de la morosidad. Ese contexto aparece como telón de fondo de una negociación que tendrá dos frentes abiertos: la publicación del cronograma de pagos y la discusión salarial que se retomará el mes próximo.