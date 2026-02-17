Atención Estatales y Docentes: La decisión de Kicillof tras el rechazo paritario que cambia tu cobro de febrero

La tensión marca el ritmo de las negociaciones salariales en la Provincia de Buenos Aires. En un contexto donde la inflación de enero marcó un 2,9% según el INDEC, el gobierno de Axel Kicillof tomó una decisión de urgencia para evitar que los sueldos pierdan poder adquisitivo mientras se intenta destrabar el conflicto con los gremios.

Si sos docente, policía, médico o empleado de la administración pública (Ley 10.430), es fundamental que entiendas qué vas a cobrar en marzo, por qué los gremios rechazaron la propuesta inicial y cómo impacta el nuevo “adelanto” decretado por la Provincia.

Confirmado: Se pagará un aumento del 1,5% a cuenta de futuros acuerdos

Ante la falta de consenso en la mesa paritaria, y con el objetivo de no demorar la liquidación de los haberes de febrero, el Ejecutivo bonaerense decidió avanzar unilateralmente con un pago a cuenta del 1,5%.

Esta medida busca actuar como un “puente”. Aunque los gremios como ATE, UPCN y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consideraron insuficiente la oferta global, la Provincia liquidará este porcentaje para que los trabajadores perciban una mejora inmediata mientras continúan las discusiones.

¿Cuándo se cobra? Se percibirá con los haberes de febrero, que se depositan los primeros días de marzo de 2026.

¿Es el aumento definitivo? No. Es un adelanto. Si la paritaria cierra en un porcentaje mayor (por ejemplo, un 3% o 4%), se pagará la diferencia retroactiva.

El objetivo: Evitar que el salario nominal quede congelado frente a una inflación que, aunque desacelerada, sigue erosionando el bolsillo (acumulando un 32,4% interanual).

La situación de los Docentes y el Inicio de Clases

El sector docente es el más sensible en este momento del año. Los sindicatos rechazaron la propuesta inicial argumentando que no recupera lo perdido en 2025. La oferta del gobierno buscaba empatar la inflación de enero (2,9%) mediante este esquema de pagos parciales, pero la exigencia gremial es una recomposición real del salario básico que impacte en la antigüedad y zona.

Dato clave: A pesar del rechazo, el depósito del 1,5% a cuenta garantiza que no haya descuentos por demoras en la negociación, un gesto que busca descomprimir el conflicto de cara al ciclo lectivo.

Aumento diferenciado para la Policía Bonaerense

A diferencia de la administración central, las fuerzas de seguridad tienen un esquema de actualización que suele replicar los acuerdos generales pero con particularidades en los “adicionales”.

Fuentes oficiales indicaron que para la Policía de la Provincia se ha diseñado un esquema que podría alcanzar un 9% acumulado en el primer bimestre, dividido en tramos (un 7% impactando en febrero y un restante en marzo). Este incremento busca equiparar los ingresos de las fuerzas con los de la Policía Federal y evitar retrasos en un sector crítico.

Es importante revisar el ítem de “Uniforme” y las horas Cores, ya que suelen ser las variables de ajuste más rápidas que utiliza el Ministerio de Seguridad para inyectar dinero en el bolsillo del efectivo.

Tabla Estimativa: Impacto en el Bolsillo (Febrero 2026)

A continuación, presentamos una proyección de cómo impactaría el piso garantizado con el adelanto del 1,5% en las categorías testigo, sujeto a las deducciones de IOMA e IPS.

Sector / Categoría Aumento aplicado (Adelanto) Estado de la negociación Administración Central (Obrero/Admin) 1,5% (A cuenta) Rechazada / En revisión Docentes (Maestro de Grado s/antigüedad) 1,5% (A cuenta) En conflicto Policía (Oficial ingresante) 7% (Tramo 1 – Est. Seguridad) Decreto / Resolución Salud (Ley 10.471) 1,5% (A cuenta) En revisión

Cronograma de Pagos: ¿Cuándo cobro?

El cronograma oficial de la Tesorería General de la Provincia para los sueldos de febrero 2026 (a cobrarse en marzo) mantiene su estructura habitual. Se recomienda verificar el home banking a partir de las siguientes fechas estimadas:

Primer día hábil de marzo: Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario.

Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario. Segundo/Tercer día hábil: Ministerio de Salud, Docentes (DGCyE) y Administración Central.

Ministerio de Salud, Docentes (DGCyE) y Administración Central. Cuarto día hábil: Poder Judicial y Legislativo.

Análisis: ¿Alcanza para ganarle a la inflación?

El dato de inflación de enero del 2,9% puso una vara alta para la negociación de febrero. Si bien el adelanto del 1,5% es una medida de alivio, matemáticamente deja a los salarios estatales 1,4 puntos por debajo de la inflación del primer mes del año, sin contar la proyección de febrero.

La estrategia de los gremios es lograr una cláusula de revisión bimestral o un aumento retroactivo que se cobre en marzo una vez cerrada la paritaria. Por ahora, la recomendación es controlar el recibo de sueldo apenas esté disponible en el portal del empleado (si sos docente, en el ABC) para verificar que el código de “Adelanto a cuenta de paritaria” figure correctamente liquidado.