Fotomultas en rutas: detectan más de 150 radares no autorizados y piden revisar las actas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició un fuerte ordenamiento del sistema de fotomultas en rutas nacionales y el dato central encendió las alarmas: detectó 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para labrar infracciones. La medida no significa que todas las multas sean inválidas, pero sí abre una pregunta clave para miles de conductores: si te llegó una fotomulta, conviene revisar si el radar estaba habilitado, calibrado y correctamente informado.

Más de 150 radares bajo la lupa en rutas nacionales

Según el relevamiento informado por la ANSV este jueves 28 de mayo de 2026, el organismo fiscalizó más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Al comenzar el operativo, había registrados 526 cinemómetros autorizados para operar e infraccionar: 363 equipos fijos y 163 equipos móviles.

El control arrojó otro dato sensible: de los radares fijos autorizados, 239 estaban funcionando en el lugar habilitado, pero otros 124 no fueron encontrados en el sitio para el cual tenían autorización. Ante esa situación, la ANSV intimará a las jurisdicciones para que informen si esos equipos siguen operativos o si corresponde dar de baja las autorizaciones.

El punto más importante para los automovilistas es que la fiscalización también encontró 152 radares fijos sin autorización nacional en rutas nacionales. Frente a estas irregularidades, el organismo exigió el cese de uso de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin la habilitación correspondiente.

Por qué esto puede servir para reclamar una multa

En las rutas nacionales, la autorización de los cinemómetros no es un detalle menor. La ANSV recordó que la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008 establecen que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa del organismo.

Esto implica que, si un conductor recibió una fotomulta en una ruta nacional, puede revisar si el acta cumple con los requisitos formales y técnicos. Una infracción mal emitida, sin datos completos del equipo o basada en un radar no autorizado, puede ser cuestionada ante el juzgado competente. El reclamo no es automático: debe presentarse con documentación y dentro de los plazos correspondientes.

Dato a revisar Por qué importa Autorización del radar Debe estar habilitado para operar en esa ruta nacional. Calibración vigente El equipo tiene que contar con verificación técnica válida. Lugar exacto El radar debe coincidir con el punto autorizado. Señalización previa El control debe estar correctamente advertido. Datos del acta Debe incluir fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada.

Qué debe tener una fotomulta para ser válida

Para que una infracción por exceso de velocidad tenga sustento, el acta debe contener información precisa. La ANSV detalló que debe figurar marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente del radar, además de los datos concretos de la infracción.

También deben aparecer elementos que permitan identificar el hecho y defenderse correctamente:

Lugar exacto donde se registró la infracción.

donde se registró la infracción. Fecha y hora del supuesto exceso de velocidad.

del supuesto exceso de velocidad. Velocidad máxima permitida y velocidad registrada.

y velocidad registrada. Imagen clara de la patente del vehículo.

del vehículo. Autoridad que emitió el acta y juzgado competente.

y juzgado competente. Identificación del operador habilitado, cuando corresponda.

Si alguno de estos datos falta, está incompleto o no coincide con la autorización del equipo, el conductor puede pedir la revisión de la multa. También es importante verificar si la notificación llegó dentro de los plazos legales y si el radar estaba anunciado con la cartelería correspondiente.

La Corte Suprema respaldó el rol de la ANSV

El ordenamiento de radares llega después de un fallo relevante de la Corte Suprema, que dejó firme el criterio de que los municipios no pueden operar radares en rutas nacionales sin aval de la ANSV. El caso involucró a la Municipalidad de Darwin, en Río Negro, y reforzó la competencia nacional sobre los controles de velocidad en corredores federales.

Para los usuarios, el fallo suma un argumento de peso: la finalidad de los controles debe ser la seguridad vial, no una práctica recaudatoria sin respaldo técnico. Por eso, la ANSV busca transparentar el sistema y evitar infracciones basadas en equipos no autorizados, vencidos o mal ubicados.

Dónde consultar antes de pagar

La ANSV permite consultar los radares fijos y móviles autorizados para operar en rutas nacionales. Además, existe un trámite gratuito para verificar la vigencia de instrumentos de medición usados en multas por velocidad. Para hacerlo, el conductor necesita una copia legible de la multa y puede iniciar la consulta a través de Trámites a Distancia con CUIT y clave fiscal.

Antes de pagar una fotomulta recibida en una ruta nacional, conviene revisar tres puntos: si el radar figura como autorizado, si la calibración estaba vigente y si el acta tiene todos los datos obligatorios. Si aparece una inconsistencia, el paso siguiente es presentar el descargo ante el juzgado o autoridad que emitió la infracción, adjuntando la documentación correspondiente.