Sueldo Policía Bonaerense junio 2026: fechas de cobro, montos y la tensión por las paritarias

La liquidación del sueldo de la Policía Bonaerense en junio 2026 llega marcada por un clima de fuerte expectativa salarial. Los efectivos de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires percibirán sus haberes correspondientes al mes de mayo, pero con un escenario económico que genera preocupación debido a la falta de nuevas actualizaciones en sus recibos.

Cronograma de pagos oficial para las fuerzas de seguridad

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Tesorería General, oficializó el calendario de pagos para la administración pública. Los efectivos en actividad pertenecientes al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario cobrarán sus sueldos el lunes 1 de junio.

Por su parte, el sector pasivo también tiene su fecha confirmada. Los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías percibirán sus haberes el martes 2 de junio, completando así el esquema dispuesto para la fuerza provincial.

El estancamiento de las paritarias y la pérdida frente a la inflación

A diferencia de los meses anteriores, los salarios que se depositan en los primeros días de junio no reflejarán ningún incremento adicional. Durante las recientes reuniones paritarias celebradas a finales de mayo, el gobierno de Axel Kicillof no presentó ninguna oferta de aumento a los gremios estatales, marcando una pausa en las negociaciones salariales.

Las autoridades bonaerenses justificaron esta severa decisión basándose en la caída de los recursos de coparticipación nacional y el fuerte impacto financiero que representará el inminente pago del medio aguinaldo. Esta situación financiera deja a los salarios policiales congelados en los mismos valores básicos establecidos durante la última actualización.

La tensión radica principalmente en la constante brecha inflacionaria. Mientras que la inflación acumulada en 2026 ya superó la barrera del 12%, los sueldos policiales acumulan un incremento anualizado del 11% (compuesto por un 1,5% en febrero y un 7,5% escalonado entre marzo y abril). Esto consolida una evidente e inevitable pérdida del poder adquisitivo para miles de familias de uniformados.

El malestar por la falta de un ajuste salarial se agrava al analizar el costo de vida actual. Los incrementos recientes en tarifas de electricidad, transporte de pasajeros y combustibles han golpeado duramente el bolsillo de los trabajadores de la seguridad. Al no percibir mejoras, los agentes deben afrontar estos aumentos fijos con exactamente los mismos ingresos que tenían semanas atrás.

Escala salarial vigente para la Policía de la Provincia de Buenos Aires

Dado que no hubo un nuevo acuerdo paritario, la grilla salarial que rige para los pagos de junio es la misma que se aplicó con los sueldos de abril. A continuación, se detallan los sueldos básicos estipulados para el personal de comando y general, sin contabilizar horas extras (Cores) ni compensaciones adicionales por mantenimiento de vestimenta y uniforme:

Jerarquía Policial Sueldo Básico Vigente (Mayo/Junio 2026) Comisario General $1.882.293,61 Comisario Mayor $1.680.993,35 Comisario Inspector $1.514.856,91 Comisario $1.351.352,97 Subcomisario $1.184.289,37 Oficial Principal $939.208,56 Oficial Inspector $890.763,48 Suboficial Mayor (Escalafón General) $1.218.931,40 Capitán $1.108.250,40 Teniente 1ro $890.956,56 Sargento $869.819,97 Oficial de Policía $865.707,57

Descuentos aplicables y gestión de recibos digitales

Es fundamental que los efectivos presten suma atención a la composición técnica de sus recibos de sueldo para entender los montos netos finales. Quienes revisen sus liquidaciones notarán movimientos específicos y obligatorios relacionados con los aportes jubilatorios de meses anteriores.

De acuerdo a las normativas de la Caja de Policía, la retención correspondiente al primer mes de aumento histórico se sigue visualizando bajo códigos contables específicos:

Código 15.16: Figura en la columna de nominales, detallando el aumento adicional correspondiente al mes de actualización.

Figura en la columna de nominales, detallando el aumento adicional correspondiente al mes de actualización. Código 27.00: Aparece en la columna de descuentos, neutralizando el ingreso de ese primer incremento para derivarlo directamente al sostenimiento del sistema previsional provincial.

Además, las autoridades provinciales recordaron que los retirados pueden consultar la liquidación ingresando a la plataforma web Mi Caja PBA. Los afiliados pasivos que ya contaban con un usuario activo en el sistema anterior no deben realizar ningún trámite extra, accediendo fácilmente con su número de CUIL y contraseña.

Ante la falta de novedades de incremento, toda la atención de las fuerzas de seguridad está puesta ahora en la próxima liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) y en una necesaria reapertura del diálogo durante el mes de junio, buscando empatar la dura carrera contra los precios diarios.