Estafa con telepase: la nueva trampa que vacía cuentas bancarias en segundos

En las últimas horas, una peligrosa estafa virtual con TelePASE encendió las alarmas de miles de conductores en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país. La popularidad de los peajes automáticos en las rutas argentinas se convirtió en el escenario perfecto para un nuevo engaño. Los ciberdelincuentes están aprovechando la masividad del sistema para enviar correos electrónicos fraudulentos que simulan ser oficiales. El objetivo de esta maniobra de phishing es alarmar al usuario con un supuesto problema de facturación, robar su información financiera y, en el peor de los casos, vaciar sus cuentas bancarias en cuestión de segundos.

La trampa del pago rechazado y el botón verde

El modus operandi de esta red de estafadores comienza en la bandeja de entrada. Las víctimas reciben un mensaje cuyo asunto suele afirmar: “Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo”. Dentro del cuerpo del correo, el texto advierte sobre un supuesto rechazo en el medio de pago asociado, amenazando con la suspensión inminente del servicio en las autopistas si no se regulariza la situación. Para generar confianza y urgencia ciega, el diseño incluye logos robados y un botón verde muy llamativo con la frase actualizar medio de pago.

Sin embargo, ese enlace es la puerta directa al robo de tus ahorros. Al hacer clic, los conductores son redirigidos a páginas web falsas que imitan a la perfección el portal oficial. Allí, un formulario exige completar datos personales, números de tarjetas de crédito o débito y códigos de seguridad. Una vez que el usuario entrega esta información, los criminales tienen el control total para realizar consumos no autorizados y transferencias fraudulentas sin que la víctima lo note hasta que es demasiado tarde.

Señales indiscutibles para detectar el engaño digital

Evitar caer en esta trampa requiere prestar atención a pequeños detalles que los delincuentes no pueden falsificar del todo. Una de las vulnerabilidades más evidentes de esta campaña de phishing radica en la dirección de correo del remitente. Muchos de los mensajes detectados por los especialistas provienen de cuentas con terminaciones extrañas o dominios extranjeros, como extensiones del Reino Unido, que nada tienen que ver con los canales oficiales de Autopistas de Buenos Aires o TelePASE.

Para que estés totalmente prevenido antes de abrir cualquier enlace, prestá especial atención a estas alertas clave:

Remitentes desconocidos: Las direcciones no terminan en el dominio oficial tradicional argentino.

Las direcciones no terminan en el dominio oficial tradicional argentino. Sentido de urgencia extremo: Te exigen actuar de inmediato bajo amenaza de cortarte el servicio de peaje y cobrarte multas.

Te exigen actuar de inmediato bajo amenaza de cortarte el servicio de peaje y cobrarte multas. Errores de ortografía o gramática: Aunque los diseños gráficos mejoraron mucho, los textos suelen tener fallas de redacción muy sutiles.

Aunque los diseños gráficos mejoraron mucho, los textos suelen tener fallas de redacción muy sutiles. Solicitud de claves completas: Ninguna empresa legítima pide el código de seguridad de tu tarjeta bancaria a través de un simple correo.

Diferencias entre el servicio real y las tácticas criminales

Para sumar mayor claridad y evitar confusiones, analizamos cómo se comunica verdaderamente la empresa administradora en comparación con los métodos que utilizan los ciberdelincuentes en esta agresiva ola de fraudes.

Elemento a evaluar Comunicación legítima de TelePASE Mensaje de los estafadores Medio de contacto Avisos directos en la web autenticada. Mails masivos, WhatsApp o SMS sorpresivos. Tono del mensaje Estrictamente informativo, sin presiones de tiempo. Altamente intimidatorio, amenaza con suspender el pase. Pedido de datos Nunca piden fotos de tarjetas por correo o chat. Exigen ingresar todos los números y la clave de seguridad. Enlaces incluidos Dirigen siempre al dominio oficial de la empresa. Llevan a sitios web con nombres alterados, largos o raros.

Acciones inmediatas si compartiste tu información financiera

Si lamentablemente en un momento de distracción hiciste clic en el enlace y completaste el formulario falso, el tiempo es un factor absolutamente crítico. No esperes a ver movimientos extraños en tu resumen de cuenta para empezar a actuar. El primer paso indispensable es comunicarte con tu banco o emisora de tarjeta de crédito para solicitar el bloqueo preventivo del plástico y desconocer cualquier operación sospechosa de forma inmediata. Las entidades bancarias tienen protocolos específicos para estos casos, pero dependen de la rapidez con la que el cliente alerte sobre la vulneración.

Además, te sugerimos seguir rigurosamente estos pasos de contingencia para mitigar los daños:

Cambiá las contraseñas sensibles: Modificá de inmediato las claves de tu home banking, correo electrónico y billeteras virtuales.

Modificá de inmediato las claves de tu home banking, correo electrónico y billeteras virtuales. Revisá tus dispositivos tecnológicos: Pasá un antivirus actualizado en tu celular o computadora por si el falso enlace descargó algún software malicioso diseñado para espiarte.

Pasá un antivirus actualizado en tu celular o computadora por si el falso enlace descargó algún software malicioso diseñado para espiarte. Hacé la denuncia formal: Reportá el incidente en la comisaría más cercana o en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para que quede un registro legal del fraude informático.

Desde los organismos oficiales de seguridad nacional reiteran de forma constante que la administración de peajes jamás se comunica por vías no oficiales para exigir actualizaciones de pago urgentes. Mantenerse siempre informado y desconfiar por instinto de los mensajes alarmistas es hoy la mejor barrera de defensa para cuidar tu dinero frente a estas amenazas digitales que no paran de evolucionar.