Paritarias Estatales Nacionales 2026: El Nuevo Aumento Salarial y la Tensión Gremial

Descubrí cómo impactan los nuevos incrementos, de cuánto es el bono adicional y los motivos del fuerte conflicto sindical en la administración pública.

Por Ignacio Hernández
Paritarias estatales nacionales 2026: el nuevo aumento salarial y la tensión gremial

Las paritarias estatales nacionales 2026 establecen un nuevo marco salarial que se extenderá hasta mayo, buscando regular los ingresos de la administración pública central en medio de un clima económico siempre oscilante. Con un esquema escalonado de aumentos, el Gobierno Nacional intenta ordenar las cuentas públicas frente a un panorama inflacionario que no da tregua a los bolsillos de los trabajadores. Sin embargo, este acuerdo ya ha desencadenado una profunda fractura entre los principales sindicatos del sector, abriendo un escenario de posibles medidas de fuerza en diversas reparticiones estatales a lo largo y ancho del país.

Esquema de Incrementos para la Administración Pública

Estatales nacionales paritaria febrero

El acta homologada por la Comisión Negociadora Central determina una recomposición salarial progresiva y acumulativa para los primeros cinco meses del año. Este mecanismo adoptado por el Ejecutivo asegura que los aumentos pactados mes a mes se calculen sistemáticamente sobre la base del salario ya actualizado del mes anterior, amortiguando de manera gradual y sostenida el impacto del costo de vida en los salarios estatales.

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A continuación, detallamos el cronograma oficial de subas salariales que se verá reflejado de manera directa en los recibos de sueldo de miles de empleados públicos pertenecientes a ministerios, secretarías y entes descentralizados:

Mes de Aplicación (2026)Porcentaje de AumentoObservaciones Adicionales
Enero2,5%Primer impacto del año
Febrero2,2%Acumulativo sobre enero
Marzo2,0%Acumulativo sobre febrero
Abril1,7%Acumulativo sobre marzo
Mayo1,5%Último tramo del semestre

El Impacto en el Sueldo mediante Unidades Retributivas

Para proyectar con exactitud la suba de los salarios dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), es imprescindible observar el comportamiento del valor de las Unidades Retributivas (UR). El salario básico de cada empleado del Estado se calcula multiplicando sus UR correspondientes según categoría por el valor monetario fijado mensualmente en la mesa paritaria nacional.

Como complemento indispensable para proteger y apuntalar los sectores de menores ingresos, el oficialismo ha confirmado el pago de un bono adicional de $40.000, el cual será liquidado de manera excepcional durante el mes de mayo de 2026. Además de los porcentajes escalonados ya mencionados, la exigente negociación abarcó la actualización de componentes clave del salario estatal que no siempre tienen visibilidad pública:

  • Continuidad del presentismo: Se garantizó sin fisuras la vigencia y actualización de este suplemento, vital para sostener el poder de compra diario.
  • Descongelamiento de la Función Ejecutiva: Un reclamo histórico y largamente sostenido por los mandos superiores que finalmente ingresó en la pauta salarial oficial.
  • Movilidad y viáticos: Se aprobaron mejoras sustanciales en los montos destinados a compensar traslados y actividades laborales desarrolladas fuera del lugar habitual de trabajo.

La Fuerte División entre UPCN y ATE frente a la Oferta

Lejos de lograr un consenso amplio y armonioso, la resolución definitiva de estas cruciales negociaciones salariales en el sector público desató una innegable controversia entre los trabajadores. Por un lado, la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) firmó la inmediata aceptación del cronograma propuesto, garantizando su aplicación efectiva e inmediata en toda la administración central y despejando el camino para la liquidación de haberes.

Ubicados en la vereda opuesta del panorama sindical, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tomó la inquebrantable decisión de rechazar categóricamente la oferta salarial del oficialismo, denunciando un fuerte retroceso en los ingresos reales. La cúpula gremial sostiene vehementemente que el acumulado cercano al 21% entre junio de 2025 y mayo de 2026 es totalmente insuficiente frente a la brutal evolución de los precios de la canasta básica y representa una grave e insostenible pérdida de poder adquisitivo para miles de familias estatales.

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Para sumar perspectiva sobre el panorama salarial general de los empleados del Estado, podés consultar el análisis sobre la [Negociación salarial de estatales provinciales en 2026](https://www.youtube.com/watch?v=nQjMgSpv4c4). Este reporte audiovisual es muy relevante para entender de manera integral las diferencias y similitudes estructurales entre los magros acuerdos del Gobierno Nacional y las paritarias lideradas en simultáneo por las administraciones de las diferentes provincias.

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