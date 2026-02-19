Paritarias Estatales en Provincia de Buenos Aires 2026: Qué Pasará con los Sueldos en Febrero y los Próximos Aumentos

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires atraviesa un momento decisivo. A mediados de febrero de 2026, las negociaciones paritarias entre el gobierno de Axel Kicillof y los principales gremios que representan a los trabajadores de la administración pública (Ley 10.430) y docentes se encuentran en un escenario de extrema complejidad. En un contexto económico marcado por la inflación y las restricciones presupuestarias, la actualización de los ingresos de los empleados públicos bonaerenses se ha convertido en una prioridad tanto política como sindical.

Para los trabajadores del Estado, la gran pregunta que surge en este momento es qué sucederá con la liquidación de los haberes correspondientes a febrero (que se cobran en los primeros días de marzo) tras el rechazo de las primeras ofertas oficiales. A continuación, analizamos en detalle el estado actual de la paritaria, la medida de contingencia adoptada por el Ejecutivo y cómo se compara esta situación con el panorama de los empleados públicos a nivel nacional.

El Complejo Escenario de la Negociación Salarial Bonaerense

La reapertura de las paritarias en la Provincia de Buenos Aires comenzó con un clima de alta expectativa. Tras los acuerdos logrados hacia fines del año anterior, los gremios que nuclean a los estatales —principalmente ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación)—, junto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), llegaron a la mesa de negociaciones exigiendo una recomposición que permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En las primeras instancias, el gobierno provincial presentó una propuesta de incremento del 2%, la cual fue rechazada de plano por las entidades sindicales. Posteriormente, la gestión de Axel Kicillof mejoró la oferta elevándola al 3%. Sin embargo, esta cifra también fue considerada “insuficiente” por los representantes de los trabajadores, quienes argumentan que el porcentaje no logra equiparar la suba del costo de vida proyectada para el primer bimestre del año y no recompone la base salarial de los escalafones más bajos.

Ver también: Aumento Estatales Bonaerenses: gremios presionan por el cierre de paritarias 2026

Ante esta situación, la mesa técnica salarial pasó a un cuarto intermedio, dejando en suspenso la definición final del incremento para el segundo mes del año y generando incertidumbre sobre los montos exactos a percibir en los próximos recibos de sueldo.

El Salvavidas de Febrero: El Adelanto del 1,5% a Cuenta

Frente a la falta de un acuerdo paritario definitivo y con los plazos administrativos de liquidación de sueldos al límite, el gobierno bonaerense tomó una decisión de carácter preventivo. El Ejecutivo resolvió liquidar un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos para los haberes de febrero de 2026.

¿Qué significa esto en la práctica para el trabajador estatal? El objetivo principal de esta medida es evitar una caída nominal en los salarios. Debido a cómo se estructuran las liquidaciones en la Provincia (donde ciertos adicionales, bonificaciones o acuerdos previos pueden caducar o modificarse mes a mes), si no se aplicaba ningún tipo de incremento, muchos trabajadores estatales y docentes habrían percibido de bolsillo un monto inferior al cobrado en enero.

Ver también: Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: peligra el inicio de clases y todo lo que tenés que saber antes del 2 de marzo

Al inyectar este 1,5% transitorio, la Provincia garantiza que ningún trabajador vea su sueldo reducido en términos absolutos de un mes a otro. Este porcentaje no representa el cierre de la paritaria ni el aumento final, sino un “pago a cuenta” que será descontado o absorbido una vez que se firme el acuerdo definitivo entre las partes. La estrategia busca mantener la paz social y ganar tiempo para continuar negociando sin castigar financieramente al empleado público en el cortísimo plazo.

Comparativa Salarial: Provincia de Buenos Aires vs. Empleo Público Nacional

Para comprender la magnitud del conflicto y las posibilidades fiscales, resulta indispensable comparar la situación de los estatales bonaerenses con la de los empleados públicos de la administración nacional (SINEP), gestionada por el gobierno de Javier Milei. Recientemente, el Ejecutivo nacional oficializó su propia pauta salarial, marcando diferencias y similitudes con la Provincia.

A continuación, se detalla una tabla comparativa con la situación actualizada a febrero de 2026:

Aspecto Analizado Provincia de Buenos Aires (Gestión Kicillof) Gobierno Nacional (Gestión Milei – Decreto 37/2026) Oferta Salarial Vigente 3% (Rechazado) / 1,5% a cuenta para evitar bajas 2% (Homologado oficialmente) Sumas Fijas / Bonos No se incluyeron en la última propuesta Bono de suma fija de $50.000 Postura de ATE Rechazo contundente por considerarlo insuficiente Rechazo y denuncias por ajuste sobre los ingresos Postura de UPCN Rechazo, con exigencia de reformulación urgente Aceptación del acuerdo propuesto Estado de la Negociación Abierta, en cuarto intermedio y con alta tensión Cerrada y decretada para el período correspondiente

Esta divergencia muestra cómo, mientras a nivel nacional el acuerdo logró avanzar gracias al visto bueno de UPCN (a pesar del fuerte rechazo de ATE), en la Provincia de Buenos Aires el frente sindical se mantiene unido en la negativa, obligando a Kicillof a buscar alternativas financieras y de diálogo para destrabar el conflicto.

Reclamos Gremiales: ¿Qué Exigen Exactamente ATE y UPCN?

Más allá del porcentaje del aumento mensual, la agenda sindical en la Provincia de Buenos Aires abarca una serie de reivindicaciones históricas y estructurales vinculadas a la Ley 10.430. Los gremios han dejado en claro que la paritaria no se limita únicamente a la recomposición del mes en curso.

Las principales exigencias puestas sobre la mesa de negociación incluyen:

Superar el índice de inflación: El objetivo primordial es que los salarios le ganen al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando una recuperación real sostenida en el tiempo y no solo un ajuste de emergencia.

El objetivo primordial es que los salarios le ganen al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando una recuperación real sostenida en el tiempo y no solo un ajuste de emergencia. Esquemas de actualización más cortos: Ante la volatilidad económica, se solicita que las paritarias adopten un carácter de revisión bimestral o mensual permanente para evitar el rezago salarial crónico.

Ante la volatilidad económica, se solicita que las paritarias adopten un carácter de revisión bimestral o mensual permanente para evitar el rezago salarial crónico. Pases a planta permanente: Regularizar de manera urgente la situación laboral de miles de trabajadores que actualmente se encuentran bajo modalidades de contratación precaria, contratos de locación o becas en distintas dependencias del Estado.

Regularizar de manera urgente la situación laboral de miles de trabajadores que actualmente se encuentran bajo modalidades de contratación precaria, contratos de locación o becas en distintas dependencias del Estado. Recategorizaciones masivas: El cumplimiento efectivo de los procesos de ascenso y titularización de cargos acordados en mesas técnicas anteriores, premiando la antigüedad, el mérito y la capacitación del personal.

El cumplimiento efectivo de los procesos de ascenso y titularización de cargos acordados en mesas técnicas anteriores, premiando la antigüedad, el mérito y la capacitación del personal. Mejoras en asignaciones familiares: Una actualización integral de los topes y montos de las asignaciones que perciben los agentes provinciales, los cuales han quedado severamente desfasados frente a la realidad económica.

La Tensión Política: Aumentos Formalizados para Cargos Jerárquicos

Un factor que ha sumado complejidad al escenario paritario en los últimos días ha sido la publicación del Decreto 72/2026. Mediante esta normativa, el gobernador oficializó un incremento consolidado del 5% para el personal jerárquico y de Gabinete de la administración pública bonaerense.

Desde el punto de vista técnico, fuentes oficiales aclararon que este aumento no corresponde a una suba extraordinaria y actual, sino a la formalización administrativa de acuerdos paritarios rezagados correspondientes a tramos del año 2025 (un 2,5% retroactivo a agosto y un 2,5% retroactivo a octubre de ese año).

Sin embargo, el impacto político de la medida en la opinión pública no pasó desapercibido. En pleno rechazo gremial a la oferta del 3% para los trabajadores de base, la confirmación legal de este ajuste para los funcionarios de mayor rango generó fricciones internas y fue utilizado por las bases sindicales como argumento para presionar aún más al Ministerio de Trabajo Bonaerense en la exigencia de una propuesta superadora.

Próximas Fechas Clave y Definiciones para los Trabajadores

La atención de todos los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires está puesta ahora en la próxima convocatoria formal del gobierno. Con el tiempo en contra para el cierre del cronograma de liquidación de marzo, se espera que de manera inminente se retomen las mesas técnicas sectoriales y generales.

El Ejecutivo bonaerense se enfrenta al enorme desafío de equilibrar unas cuentas públicas fuertemente tensionadas por la caída de la recaudación propia y los recortes de transferencias nacionales, con la necesidad ineludible de garantizar el normal funcionamiento del aparato estatal, los hospitales y el inicio del ciclo lectivo. Por el momento, el 1,5% depositado a cuenta actúa como un puente financiero temporal, pero los más de 600.000 trabajadores estatales bonaerenses permanecen en estado de alerta, a la espera de un anuncio definitivo que traiga previsibilidad real a sus bolsillos para el resto de este 2026.